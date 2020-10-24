共和黨少壯派：特朗普對拜登太寬宏

【記者：何家達、鍾雅宜、林偉誠 美國直擊】美國總統大選選前最後一場電視辯論，本報在紐約直擊共和黨青年團體舉辦電視辯論派對，有出席者認為今次辯論較上次有秩序，兩名候選人均可以真正表達自己立場，有人認為共和黨候選人特朗普刻意改變辯論策略，有助他爭取更多支持；有觀眾則認為民主黨候選人拜登雖然表現不差，但仍然迴避涉及「電郵門」事件的問題。

斥拜登迴避「電郵門」

紐約青年共和黨俱樂部舉辦的電視辯論晚宴派對，約60多人出席，參加者一同收看電視直播，當特朗普進場時，在席不少人均拍手歡呼，每當特朗普出現較突出的發言，大家會拍手叫好；而當拜登發言時，如他提醒大家必須戴口罩時，現場則出現一陣陣噓聲或嘲笑聲。

特意戴上支持特朗普帽子的Angela認為，今次辯論加入靜音環節是比較好，讓觀眾真正聽到候選人的說話。她認為特朗普發言比較貼地，但指他太早提及拜登「電郵門」事件。

28歲的Jonny以往是民主黨支持者，四年前因不喜歡民主黨希拉莉而投予特朗普，他認為特朗普是一個70多歲仍充滿活力的長者，今年會繼續投票予他。Jonny指首次辯論經常有打斷說話的情況，今次辯論明顯較「優雅」，而特朗普似乎亦刻意改變策略，辯論手法表現得更文明，說法較有道理，故他相信特朗普在電視辯論後的支持度會上升。拉美裔的Diana亦認為特朗普是一個誠實的人，指「我們已厭倦政客」，認為他今晚表現很好，即使有時他會很無禮或說出不應說的話，但「因為他誠實，所以我們都喜歡他。」

主辦活動的紐約青年共和黨俱樂部Gavin Wax稱，今次特朗普表現較平均，他不像上次辯論般不停打斷拜登談話亦屬好事，對他有幫助，今次表現明顯可為他加分。他又認為拜登的表現雖然不算很糟糕，但仍然迴避有關「電郵門」問題。他認為特朗普在此問題上似乎對拜登過於寬宏，認為他理應可追問更多。