英國移民專題｜續領BNO揸特區護照都成功入境 「80後」放棄7萬月薪赴英參軍為香港而戰

眼見香港政局及經濟不穩，「移民」彷彿成為近年港人間最熱門話題。英國內政部於周四最新公布「Hong Kong BN(O) Visa」細節，BNO港人及其近親可於明年1月31日起申請簽證，費用只須250磅（約2500港幣），甚至過期BNO護照也可申請，為港人提供更便利的「撤港」逃徑。本報倫敦特約記者接觸過近期到英國準備落地生根的港人，有受訪者透露，他即使正續領BNO，入境時僅持特區護照，唯關員只需他提供續領BNO的參考編號即可，檢查時只口頭問他「帶了多少錢來」，過關時連準備好的資產文件、履歷、肺結核檢查報告也無檢查（詳情見另稿）。另有原本在香港當管理層的80後，放棄月入7萬的高薪厚職，毅然來到英國參軍，以備日後作戰之需。亦有嫁到英國10年的港女，於社會運動發生後，積極在海外參與文宣抗爭。兩名80後，縱然於不同時代離開家鄉，但他們都寄語在英港人「不要忘本」。

倫敦特約記者：梁可瑩

倫敦831集會當日，出席的人幾乎都是black bloc裝，唯獨一人，連丁點保護自己身份的裝扮也沒有，「我作好準備不回香港啦，怕甚麼！」。其後他從袋中取出蘇格蘭風笛，吹奏着《願榮光歸香港》，「記得小時候看一齣片，是談蘇格蘭獨立戰爭，對抗蘇格蘭當時的迫害，裏面的風笛聲令我好深刻。」故此，在倫敦的遊行示威，均會看到他在隊伍中吹奏，默默為集會人士打氣。

發生去年反修例運動前，阿K是典型的80後，安逸地在工作擔起管理層工作，穩賺六、七萬一個月，「我覺得有段時間都是放棄了（理會政治），如做隻舒服的港豬，睇下戲、行下街、拍下拖…後來有好多反思，過去到今日，我睇到香港的鬥爭，是與中共政權有關。」同時他認為，一場場血淋淋的警力鎮壓、一個個被自殺或被失蹤的案件，令他篤信英國有照顧港人的道義。

阿K在港時甚至積極參與到英國領事館的示威活動，冀向英國「求助」，令港人可重奪以前自由的光景，並引述英國殖民地直布羅陀主權爭議歷史，「西班牙是佛朗哥統治時多次要它回歸，但英國也讓他們有公投。但香港人從來都無這個機會。我覺得（英國）有責任，不單止照顧香港人，還有香港人的未來。」

初來英國預備短、中、長線抗爭

抵達英國數月，阿K似乎沒有一刻停止抗爭。除了參與倫敦各類大型集會，如831集會及中秋集會等，每周他都會抽一個午飯時間，走到香港駐倫敦經濟貿易辦事處（經貿辦），一人「倫敦和你lunch」，經貿辦門外吹奏《願榮光歸香港》，以及喊口號「Free Hong Kong 」、「林鄭下台」等。採訪當天，經貿辦處長蘇婉玲亦有與同事步出辦事處，阿K隨即大喊「Traitor（賣國賊）！」，唯她「掂行掂過」，並未理會示威。

他直言，在英國示威沒有太多顧慮，反而早前中學生「Lunch 哥」 David 因穿校服示威，被校方以「使學校陷於政治漩渦」為由，罰停課兩日。阿K慨嘆：「覺得香港David仔自己一個都這樣堅持，一個學生哥，你見到他穿着校服又被人拉，又被侮辱。所以來到這裏都要堅持，讓全世界知道這個暴政。」

參與集會及一個人「倫敦和你lunch」算是短、中線抗爭，阿K另亦已申請技考英國陸軍，準備作長線抗爭，「香港未來要行落去，都需要有軍事訓練的人存在，對抗港共、中共。」他更寄語在英港人不要忘記有BNO簽證是建基於手足血汗犧牲，「所以不要忘記我們的口號，香港未光復，所以來到就要入伍。」

嫁到英國10年港女：需重拾港人互助精神

阿K將自己定為「前線派」，最不捨是一班前線手足，不過嫁到英國逾十年的阿麗，雖長時間「隔岸觀火」，但亦不斷思考自己在外地抗爭定位。

「以前不是太重視香港人的身份，想融入呢度社會。但因為香港的事情，慢慢發覺我是香港人，多於想做一個英國人。同埋我在英國得到的都是香港帶給我，所以某程度係負了香港的年青人。」阿麗直言，自己的政治熱誠，於2014年雨傘運動時萌生，當第一粒催淚彈發出，她更立即買機票回港一周，「那一刻好心痛，為甚麼後生仔要站出來，然後覺得自己飛回來那幾千元完全不重要，只要自己參與其中，出一分力就已好重要。」

2019年反修例風波，令阿麗更著緊打好國際線，並利用自己英文好的優點，翻譯新聞作文宣用途，她亦不時向本地人解釋香港所發生的事，冀從社區散播民主聲音。眼見近期不少港人移居英國，網上旋即湧起許多買樓資訊，「自己在這兒住了11年，不可以說自己對英國很了解，但我知我住那區距離倫敦有多遠，搭車有多遠，網上有人說買樓到這區域近倫敦，但他說的近是一小時火車。那些人擺明純粹是想做生意，拿些不是事實的東西推銷給別人，很不道德！」故此，她近期建立一個網站，希望為港人發布「真確資訊」。阿麗亦同時呼籲港人要自重，並發揮互助精神，「可能會有英國人會反感，因為有一大批人來。我們要記住Brexit發生，是因為不想有太多移民…這時候一定要做回一個香港人，像去年我們一起站在街頭那種互助精神，『唔好做衰自己個朵』的精神。」

阿K與阿麗兩名80後，縱然於不同時代抵達英國，但同樣心痛自己的「根」被中共無情毀滅，他們分別都寄語香港人不要忘本。雖然人在異地或會感內疚，覺得自己負了年輕一代，但只要有心幫忙，總會在這國度找到抗爭新出路。

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