天下圍中｜日本大臣批中國企圖單方面改變香港現狀 盼加入五眼聯盟應對威脅

日本行政改革大臣河野太郎周五出席一個美日研討會，他表示中國軍事力量不斷增強，更企圖單方面改變香港現狀，因此日本希望可以「五眼聯盟」，組成「六眼聯盟」應對中國威脅。

《日本經濟新聞》在東京跟美國華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）合辦第17屆研討會，主題是「日美新政權和美中相剋的時代」，曾任日本防衞大臣的河野太郎以視像形式，參與是次會議。

他表示：「中國在過去30年間的軍費支出大增44倍，現時戰鬥機、潛水艇及船艦數目已（與日本）有一段距離。」，加上中國對香港愈漸嚴加控制，「強行以單方面的力量改變現狀，國際社會應該思考如何團結應付」。河野太郎提出希望可以「漸漸加強和『五眼聯盟』合作」，最終跟美國、英國、澳洲、加拿大和新西蘭組成「六眼聯盟」。

河野太郎還提及北韓問題，他指出平壤「三番四次試射短程彈道飛彈，明顯違反聯合國安理會的決議」，在中國和北韓都帶來一定威脅下，「（日美）雙方都意識到美日關係的重要性，以及日後需要繼續增強」。

美國前助理國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）亦有出席研討會，他認為用「新冷戰」來形勢現時中美關係是不適合的，兩國並不是「非黑即白」的對立。對於日本要扮演的角色，東京大學名譽教授北岡伸一指出「自由開放的印度太平洋」的構思很重要，「一定要將之變得更加有效、更加強韌」。

中央社/《日本經濟新聞》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！