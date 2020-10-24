泰國抗爭｜倘巴育下台誰會接任？ 分析：巴育有可能再被合法任命

泰國反政府示威者要求總理巴育下台的限期周六屆滿，泰媒分析指巴育不太可能屈從，而一旦他真的犧牲自己辭職，親政府和反對黨雙方都各有人選可接任。不過，倘若巴育再贏得兩院過半票數支持，他也可以合法地再度被任命為總理，但此舉違背示威者意願，未能服眾，勢必引起新一波大規模示威。

學生領導的反政府示威者三晚從勝利紀念碑遊行到總督府，要求巴育下台，威脅若他們的要求在限期前未獲滿足，就會將示威升級。示威者的三大核心訴求之一是要求巴育辭職、修改憲法和改革皇室。泰國公共電視台（Thai PBS World）分析，若巴育願意犧牲自己終結衝突，又或是因為聯盟夥伴自豪泰黨、民主黨等撤回支持而被迫下台，何人將接任總理，並可能出現兩大情境。

憲法准許非國會議員獲委任為總理，但候選人需被政黨列為總理候選人，並獲得過半數國會議員及參議員的票數，即376票支持才可當選。分析指在第一個情境中，政府和反對派共有六人可被視為候選人，反對派方面，最大黨「為泰黨」的人選包括素達拉（Khunying Sudarat Keyuraphan）、差察（Chadchart Sittipunt）和猜格森（Chaikasem Nitisiri），但黨魁頌蓬（Sompong Amornvivat）已暗示猜格森會獲得支持，故另外兩人很可能被排除在外。

「未來前進黨」解散後改名組成的「前進黨」（Kao Klai），由於其前黨魁及確定競逐總理的塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）現已被禁止參政，該黨未提出獲明顯支持的候選人。

政府方面，「泰自豪黨」黨魁兼公共衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）被視為可能繼任巴育的人選。已辭去國會議員職位的「民主黨」前黨魁阿披實（Abhisit Vejjajiva），因為在所屬政黨的總理名單上，所以也符合候選資格。

巴育是執政「公民力量黨」的唯一總理候選人，若他贏得兩院過半數票數，在法律上可以再次被委任成為總理。由於他獲得所謂「參議院黨」的壓倒性支持，此情況並非不可能發生。雖然「為泰黨」在去年大選中贏得最多議席，但250名由軍方委任的參議員，仍投票讓巴育擔任總理。

然而，巴育再任總理難以服眾，他正處於泰國示威衝突的中心，再委任他當總理勢必令反政府示威升級。前選舉委員會成員頌猜（Somchai Srisutthiyakorn）最近表示：「如果他辭職只為重新獲得委任，便毫無意義。公眾不必擔心無人繼任。這個國家任何人當總理都比巴育好。」

一旦國會未能在各黨的總理名單上投票選出任何候選人，就可能出現第二種情況，就是兩院需有三分之二票數、即500人支持政黨名單外的候選人登上總理之位。分析指在這個情況下，幾乎可肯定執政「公民力量黨」會提名其黨內候選人，而非讓其聯盟外的人上任，意味建制派執政的情況未有改變。

素可泰探馬提拉公開大學（Sukhothai Thammathirat Open University）政治學家育他蓬（Yuthaporn Issarachai）表示，在這個情況下，「公民力量黨」黨魁兼副總理巴逸（Prawit Wongsuwa）或內政部長阿努蓬（Anupong Paochinda）也可能獲得提名，「公民力量黨被視為軍政府黨，讓其他政黨的候選人成功接替巴育，只會削弱軍政府政權」。

泰國公共電視台

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