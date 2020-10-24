疫苗危機｜接種流感疫苗增至48死 南韓仍堅持接種計劃

南韓接種流感疫苗後死亡人數周六增至48人，疾病管理本部周六表示當局並未查明疫苗與死亡有關，繼續堅持推行免費流感疫苗接種計劃，「預防接種專門委員會」周六將召開會議，進一步研討上述分析結果，並探討今後的接種計劃。

本月16日仁川市一名17歲高中生在打流感針後死亡，是南韓近來首宗同類病例，國立科學搜查研究院日前發佈此病例的鑒定報告，稱死者死因與疫苗接種無關。當局指近來接種流感疫苗後身亡者中，約8成為七八十歲長者。

南韓部份專家認為，死亡病例的死因和疫苗有關聯的可能性不大。首爾大學附屬醫院感染內科教授金男重表示，今年出現的疫苗出現「保冷失效」和「白色顆粒」等問題，無疑使民眾對疫苗安全產生疑慮，但流感疫苗的致死率幾乎為零，疫苗的安全性應該沒有問題。疫苗接種專門委員會表示，目前真相尚未查明，而全體國民對此事件高度關注，顯得事態更加嚴重。

南韓每年死於約有3,000人死於流感併發症，由於流感季是11月底至12月期間，專家多數建議民眾在11月中之前接種流感疫苗，讓疫苗抗體在於兩周內形成。

中通社/韓聯社/《南韓先驅報》

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