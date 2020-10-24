日高中男生大阪鬧市商場墮樓亡 路過女大生被壓中同告不治

日本大阪市發生慘案，一名男高中生在鬧市中從高處墮下，壓中一名路過的女大學生。男方死亡，女方在留醫大半日後亦傷重死亡。
事發在周五晚上，一名青年疑在梅田站附近的購物中心「HEP FIVE」樓頂墮下，卻壓中和朋友路過該處的女大學生。警方證實死者是住在大阪府的17歲男高中生，19歲的女死者就家住兵庫縣加古川市。
警方調查閉路電視畫面，男高中生利用工作人員專用通道上到大樓天台，在開啟天台門時觸動警報，保安趕到屋頂卻沒有看到任何人，只找到男高中生的書包。警方循自殺方向調查其動機及事發詳細過程。
中央社
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