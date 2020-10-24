武漢肺炎｜加國機場設快速測試站 取代14日強制隔離

（北美通訊）加國政府計劃對入境旅客進行武漢肺炎病毒即時檢測，以取代目前的14日強制性隔離防疫措施。在新措施下，在入境關口接受病毒檢測的旅客，若結果呈陰性，則可獲放行，入境後無需隔離，但於一星期內仍需進行第二次檢測。

阿爾伯達省是首個為旅客即時驗毒的試點，由11月2日起，省內兩個主要入境關口，卡加利國際機場及Coutts陸地關口將設立病毒檢測站，在安檢區域前對旅客進行檢測。暫不清楚該個試點計劃，是否亦會在多倫多等地實施。

該措施只針對乘搭國際航班入境的旅客，國內航班旅客則不需要檢測。不過，近日多班由多倫多出發的國內航班，皆出現確診個案，病毒向境內其它非高危地區擴散的情況令人擔憂。加拿大衞生部回覆查詢時表示，計劃是多級政府及業界合作推出的試點項目，希望為當局未來的相關政策提供參考。

自3月起，加拿大只有四個機場供國際航機停泊，有機師工會組織表示，曾敦促聯邦政府落實入境檢測措施，藉此讓機組人員盡快返回工作崗位，但當時未能與聯邦政府達成共識。

加拿大衞生部長哈杜（Patty Hajdu）在8月時，曾拒絕批准美國食品藥品監督管理局（FDA）發出的快速抗體檢測劑，指該檢測方法「給人一種錯誤的安全感」（false sense of security），但她的態度在本月初作180度轉變，已相繼批准三種相關快速檢測劑在加國境內使用。

加國政府表示，已購買超過1,600個快速測試劑，其中10萬個已在周三抵達，但仍不清楚何時向各省分發。

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