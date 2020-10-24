武漢肺炎｜兩曾有測試者現嚴重副作用疫苗 美FDA證與疫苗無關可恢復臨床實驗

兩間藥廠早前分別研發武漢肺炎疫苗時，皆出現測試者出現嚴重副作用，但後來發現跟疫苗沒有關係，美國食品及藥物管理局（FDA）周五批准在國內重啟臨床測試。

美國藥廠強生公司（Johnson & Johnson）在10月中發聲明表示，正進行武漢肺炎疫苗的臨床檢測，有一名參與者出現無法解釋的疾病，因而要暫時停止測試。英國的阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學合作臨床試驗研發的疫苗期間，有一名測試者不適，據悉是患上罕見的橫貫性脊髓炎，同樣叫停了試驗。

不過FDA在調查後，發現這些個案都與武肺疫苗沒有關連，因此重開綠燈，讓兩間藥廠重啟測試。阿斯利康指，其測試早前已在英國、巴西、南非及日本重啟。

美國目前疫情反彈，周四單日出現超過7.1萬宗確診個案，是7月以來單日最多，在上周有15個州分亦報告了創紀錄的染疫住院人數。

哥倫比亞廣播公司/《蘋果》資料室

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