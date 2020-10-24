加國安大略85%老人院曾違規 長者被虐致死 10年僅2間被關閉

（北美通訊）加拿大廣播公司（CBC）調查報道發現，安大略省八成半老人護理院，曾多次違反規管條例，其中涉及虐待、違反防疫措施、疏忽照顧等，但10年以來，僅兩間老人院因此被關閉。

CBC查閱一萬份2015年至2019年政府資料文件，發現有多達三萬項涉及違反「長期護理院社規管條例」（ Long-Term Care Homes Act and Regulations ）的備註；在全省632間老人院中，有538間涉及多次違例。不過，這些老人院因違規而被除牌的機會極低，過去十年，僅兩家老人院因多次未能履行安全守則而被關閉。

長者申訴中心律師瑪雅（Jane Meadus）表示，這反映老人院違例已常態化，部份違規行為涉及刑事罪行，如院方疏忽照顧，導致院友患上褥瘡（bedsores）等疾病，惟至今沒有老人院被刑事檢控。雅度斯指，違規老人院除了應被罰款，更應被剝奪營運資格，接受相關刑事罰則。

已過世的Kostadinka，是其中一位遭到老人院不人道對待的個案。生前居於士嘉寶（Scarborough）「Craiglee老人院」的她，其子女發現母親身體狀況日趨轉弱，決定暗中拍攝老人院內情況。結果，他們發現母親遭不同程度虐待及疏忽照顧，例如被打罵及羞辱等，形容影片宛如一部「恐怖電影」。

涉事老人院拒絕接受訪問，其發言人卡提爾（Candace Chartier）發聲明，譴責上述行為。她指，警方早已介入事件，並於2019年6月落案起訴一名涉事職員，多名職員遭解僱。她補充，院方已對職員進行更詳細培訓，對虐待住戶的行為持零容忍態度。

曾為當局檢查老人院情況的前監管職員懷特（Rebecca de Witte）表示，根據經驗，老人院存有的漏洞及問題，只會周而復始地出現，並沒有得到有效處理。事實上，老人院若不配合當局工作，也不用承受任何後果。對於聯邦政府應否承諾設立統一標準，改革長期護理院社，並修改刑法懲罰疏忽照顧長者等行為，懷特認為，措施不能解決問題，關鍵在於需改變撥款模式。

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