美國大選｜直擊｜傳媒各走一端立場鮮明 余杰：部分傳媒亦偏幫拜登

4年前參選總統之時已與傳媒關係不友好的美國總統特朗普，整個任期以來與傳媒關係幾乎毫無改善。有駐華盛頓資深記者認為，現時白宮與傳媒的關係是自1970年以來最緊張，特朗普亦是近年首名總統對記者作如此激烈攻擊，包括經常指控傳媒造假新聞、出言侮辱記者等，認為其舉動破壞了市民對傳媒的信任。不過，有學者認為傳媒均各有立場，質疑部分傳媒刻意不報道涉及其對手的負面新聞，做法同樣不妥。

《蘋果》記者 鍾雅宜美國直擊

上屆總統選舉時，特朗普已經與新聞界關係不佳，但他上任後變本加厲，如會在記者會上痛斥新聞機構「不誠實」，又多番怒斥《紐約時報》、全國廣播公司（NBC）、美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及有線新聞網絡（CNN）等報道「假新聞」，形容為美國人的「公敵」。

不願公開身份的駐華盛頓資深記者Joe（化名）接受《蘋果》訪問時形容，現時傳媒與白宮關係，是自1970年代以來最緊張，特別是如此攻擊傳媒，近年總統中特朗普可算是第一人，「指記者造假新聞、甚至直接侮辱記者，屬近年首見」。特朗普甚至一度禁止部份記者進入白宮記者會，「我想如果他可以，可能會禁止一半記者進入白宮。」他形容自已故尼克遜總統當政以來，「沒見過有如此舉動的總統」。早前更有華裔女記者向特朗普提問時，他反指她應向中國查詢，言論被質疑種族歧視。

本報記者在採訪特朗普造勢大會上，見證其支持者同樣指摘傳媒，如對着記者席高叫「fake news（假新聞）」、「CNN sucks（差勁）」等口號，甚至特朗普在演說中途亦不忘指摘傳媒，觸發在場支持者叫口號大罵記者。Joe認為，特朗普的指控某程度上會破壞市民對傳媒的信任，部份人甚至相信CNN及《紐約時報》等報道假新聞，「某程度上他亦成功了」。

他直言，傳媒的確有其編採立場，如《紐約時報》屬中間偏左、《紐約郵報》屬中間偏右等，部份傳媒的確會對報道共和黨的負面新聞較為積極。就早前《紐約郵報》爆出涉及拜登兒子的「電郵門」事件，不但被社交傳媒如twitter等禁止轉發，部份主流傳媒亦因沒有作報道而受到質疑。

Joe認為因未能證實電郵的真實性，即使有此資料，亦未必能與拜登直接扯上關係，加上4年前總統選舉前夕，民主黨希拉莉爆出「電郵門」事件，最終令她失落總統寶座，故傳媒今次處理選前新聞亦份外小心。但他承認，因為特朗普經常攻擊傳媒，故不少傳媒在被針對下會作出「反擊」，而傳媒亦較以前變得兩極。

旅美華人作家兼政治評論家余杰認為，傳媒持不同立場一直存在，現在各走極端情況有激化，的確與特朗普上場有關，主要因其說話風格較強勢。不過，他認為傳媒報道確有不公，如今次拜登兒子電郵事件，明顯不少主流傳媒都沒有報道，「以往都有不報的情況，但沒有現在般嚴重。」

他直指是「媒體的墮落」，他舉例指《紐約時報》會將版面與新聞報道十分類似、內容對中國大陸有利的新聞，與一般新聞一同出版，質疑是中方或中資公司透過此類方式介入美國傳媒。他又舉例稱，以往不少涉及拜登的負面新聞，均被twitter禁止或阻止轉發，質疑背後操控的財團，是否欲與中國做交易。

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