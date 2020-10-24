美國大選｜特朗普周六完成提早投票 再赴3搖擺州拉票

距離美國大選只有不足兩周，兩候選人馬不停蹄四出拉票。美國總統特朗普周六已在佛羅里達州提前投票，他面帶微笑地說：「我投給了一個名為特朗普的人。」他之後會密鑼緊鼓到3個州分拉票，至於民主黨總統候選人拜登則在賓夕凡尼亞州造勢，前總統奧巴馬也會現身助選。

佛羅里達州是其中一個搖擺州分，特朗普去年將選民登記地由紐約改為佛州，他周六在其私人會所海湖莊園所在的西棕櫚灘（West Palm Beach）提前親身投票，現場大批支持者歡迎他，他之後在社交網寫道：「剛投票了，太榮幸了。」

佛州有29張選舉人票，是最有份量的搖擺州分，特朗普2016年僅以不足11.3萬票的1.2%差距在此勝出，民調顯示他目前在佛州輕微落後1.5個百分點。

特朗普周五晚在彭薩科拉（Pensacola）出席集會活動時爭取民眾支持，「投票給共和黨人，我明天早上在佛羅里達州投票，我是來投票，我來這裏投票」。特朗普投票後將走訪北卡羅來納州、俄亥俄州及威斯康辛州，周日則到新罕布什爾州。

民主黨總統候選人拜登及夫人吉爾（Jill）周六將到賓夕凡尼亞州出席兩場競選活動，分別在巴克斯縣（Bucks County）及路澤恩縣（Luzerne County）。前總統奧巴馬繼周三在費城首次為拜登助選站台後，周六亦將現身於佛羅里達州邁阿密舉行競選活動。

美國至今已有超過5,300萬人提前投票，按現時數字推斷有機會出現超過1個世紀以來最高的投票率。

路透社／美國霍士新聞

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