倫敦直擊●12港人送中｜羅冠聰英國撐港人集會首次現身 籲港人鞏固影響力

12名涉反修例案件的港青疑在潛逃往台灣時被中國海警截獲，至今被秘密關押超過60日，12港人關注組發起「國際連動聲援十二港人」行動，世界各地都有支持者響應。倫敦今午亦於倫敦塔橋（tower bridge）一帶舉行集會，現場約有300、400人參加，令黑衣人鏈重現英國泰晤士河，流亡海外的前香港眾志主席羅冠聰、Hong Kong Watch發起人羅傑斯（Benedict Rogers）及保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）現身發言。

梁琬珊 梁可瑩 倫敦直擊

集會於當地時間2時半舉行，比原定時間遲了半小時，現場雖下着微雨，仍無損集會人士的決心。由於倫敦現時為「第二級封鎖」， 大會先呼籲參加者保持2米距離。集會人士先高叫「Stand with Hong Kong , fight for freedom」及「光復香港，時代革命」等口號。

正流亡英國的前香港眾志主席羅冠聰首次在英國現身公開講話，他指出4年前當選立法會議員，翌日後便提醒自己那時才是困難開始，正如3個月前安全離開香港，已提醒自己「離開先係新開始」。他相信，自己如許多在場人士一樣，每當「香港」兩字於新聞出現，心情會隨城市變化而起伏，特別自己「離開香港，要去行似乎係香港無乜人行既路，唔知可以搵咩人去參考，因為每一步都好驚險。」羅又指，因為離開香港會投入很長時間的抗爭，但勉勵香港人可形成新的社群，並學習如何鞏固影響力，「理念唔一定帶來改變，但引起共鳴先可以帶來改變，所以要令自己變成更好更有影響力既人」。

香港監察（Hong Kong Watch）創辦人羅傑斯（Benedict Roger）先用廣東語「釋放12義士」，並以英語指出大家都是12港人，因為中共不會罷休。

曾促使何君堯母校褫奪其博士學位的英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford)發言指，12港人犧牲自己，雖被困牢獄，但他們有大家同行，呼籲大家勿放棄為他們發聲，並向英國議會施壓。

大會亦準備「紙船」活動，冀為12港人送上祝福。

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