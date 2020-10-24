加國北部原住民多日無水用 酋長網上控訴始獲政府回應

（北美通訊）加國安大略省北部原住民社區，再次面臨安全食水危機。居民已超過三日沒有用水供應，生活嚴重受阻，部份居民被逼撤離至其它區域。

因為在水內發現會發光的油跡，加拿大北部原住民社區Neskantaga周二宣佈進入緊急狀態，並關閉當地用水系統。區內超過200名居民次日撤離至雷灣區（Thunder Bay），留守於社區內的居民，只能靠樽裝水及湖水度日。

社區酋長蒙尼阿斯（Chris Moonias）在社交媒體上表示，加國政府官員對於社區沒有用水供應的問題並不關心。他周二與官員會面期間，被告知「無水可用並非緊急健康危機」。蒙尼阿斯的貼文獲廣傳後，加拿大原住民服務處表示會密切留意事態發展，並支付當地居民撤離所需費用。

網上流傳片段顯示，當地原住民因缺水，需要到湖邊盛水，部份居民被逼移居至周邊區域。

代表區內超過50個原住民社區、包括Neskantaga社區的大酋長費道拿（Alvin Fiddler），周三致信總理杜魯多，要求他就原住民服務處未能提供有效援助的問題，立即介入事件。他在信中指，由1995年起，Neskantaga地區食水安全一直是嚴重問題，當地政府需發出指引，提醒民眾把水煮至沸騰後才可飲用，情況在過去多年皆未得到改善，在地區食水指引中，去年甚至改為「切勿飲用」警告字眼。

早於去年11月，由於水泵爆裂，當地居民亦經歷短暫缺水。

滑鐵盧大學助理教授尼納特（Kelsey Leonard）表示，Neskantaga社區內長時間「食水危機」，違反多個國際人權協議，反映原住民社區遭受嚴重不公對待，「原住民在疫情期間，所受影響更加嚴重，他們不僅是被視為二等公民，更是疫情下犧牲品。」

除了Neskantaga社區，加國北部原住民多年來一直批評，聯邦政府過度開發輸油管等項目，破壞當地生態環境，導致原住民生活水平大幅下降；同時，各類資源分配不平衡問題，令原住民感到被邊緣化，其經濟收入普遍低於加國人均水平。

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