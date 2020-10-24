泰國抗爭｜法院憂激發更大規模示威 拒讓三領袖保釋

泰國示威者要求總理巴育在周六下台之際，上訴法院周六維持下級法院的裁決，拒絕了示威領袖巴利（Parit Chiwarak）、22歲學生領袖帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）及學生帕努蓬（Panupong Jaadnok）的保釋要求。

上訴法院周六維持下級法院的裁決，指被告有機會引發更大範圍的破壞及影響，法院認為部份人可能被說服破壞國家財產而毋懼法律，並指三名示威者因為他們的行為而面臨其他警局提出的指控，如果暫時釋放他們，可能會造成破壞或企圖逃走。

帕努蓬涉嫌於7月一場抗議集會期間煽動叛亂，並因上月19日在皇家田廣場（SanamLuang）樹立新牌匾以象徵民眾力量，而違反古物古蹟相關的法律；上訴法院周六亦按警方要求拘留法政大學學生巴利及帕努沙亞，兩人被控煽動騷亂及其他指控。巴利及帕努沙亞周三也被刑事法院拒絕保釋。

其餘仍被關押的示威者當中，包括人權律師阿農（Arnon Nampa），他目前在清邁被扣留，儘管已獲准保釋，但他因擔心自己的安全而拒絕離開，並認為他將因其他罪名而被再次逮捕。

警方周五表示，自本月13日起至今拘捕78名示威者，有8人仍被扣留，其餘人已獲准保釋。當中有46人被控違反緊急狀態令，有4人未滿20歲，有21名示威者被控參與10人以上非法集會，3人涉侮辱王室、10人涉嫌煽動以及1人拒捕。

泰國《曼谷郵報》

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