【《蘋果》直擊】

【本報訊】美國總統大選尚有約10日便正式投票，今年武漢肺炎疫情肆虐全美，令選舉集會大減，民主黨更幾乎取消所有大型集會，將選舉資源重點放於電視及社交媒體廣告上。有機構估計，兩黨今年在美國總統大選上開支總額將超過50億美元，若連同今年參眾兩院席位改選計算，數字達110億美元（折合約858億港元），勢成史上最貴美國大選。

記者：羅智堅（香港） 鍾雅宜（美國）連線報道

受武肺疫情影響，今屆大選宣傳策略較以往有所改變。有駐華盛頓的美媒資深記者直言，今年兩黨宣傳策略大相逕庭，民主黨甚為重視疫情嚴重性，幾乎沒有進行大型造勢活動，只舉行小型籌款或網上籌款。

記者所見，實地拉票工作亦有所轉變，如在佛羅里達州及賓夕凡尼亞州等地，民主黨義工拉票時，由以往面對面宣傳，改為駕車到支持者家門外，掛上宣傳單張便會離開。

復仇者為拜登募款

該黨早前找來Marvel漫威電影《復仇者聯盟》主要演員，包括「美國隊長」基斯伊雲斯、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜等與副總統候選人賀錦麗對談，為拜登進行網上募款，引起不少迴響。至於爭取連任的總統特朗普，就馬不停蹄進行大型造勢活動，他在感染肺炎出院後一連多日走訪多個搖擺州。

由於整體造勢活動減少，電視及社交媒體廣告影響力變得舉足輕重。美國全國公共廣播電台報道，兩黨候選人均在多個搖擺州分「重槌出擊」。拜登在佛州電視及電台廣告上的花費估計已逾1.5億美元，特朗普亦花費約1億美元；另一搖擺州分賓夕凡尼亞州，拜登及特朗普則各花逾1.2億美元及7,400萬美元於電視等廣告上。有報道指，賓州費城觀眾在半小時內會看到至少五則來自拜登或特朗普的電視廣告；拜登亦在該州製作了38款不同選舉廣告。

特或再以少勝多

不過，特朗普在宣傳戰中亦非完全捱打，有研究組織分析特朗普4月中起在facebook及google投放的數碼廣告開支至今高達1.6億美元，比對手的約1.3億美元為多。

但拜登9月起急起直追，9月底至10月中便在2個平台中投放逾3,400萬美元廣告費，特朗普同期則花約3,300萬美元。

據無黨派研究組織「Center for Responsive Politics」的分析，截至9月底，拜登競選團隊和助選團體共獲得近12億美元捐獻，選舉開支達9.3億美元，尚有2.7億美元可用；特朗普陣營則共獲8.8億美元政治捐款，已花去7.2億美元。不過，特朗普在2016年大選中同樣以較少選舉開支擊敗希拉莉，勝出大選。

時事評論員梁啟智認為捐款數字多，反映今屆大選選情熱烈；而民主黨支持者乃至不少美國人過去數年在特朗普治下滋生出「亡國感」，認為若讓特朗普連任將令美國「玩完」，挑戰者拜登自然獲得大量捐款，甚至「多錢得滯，唔知點使」。