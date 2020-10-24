外交勝利｜特朗普再牽線 促成蘇丹及以色列關係正常化

美國、以色列以及蘇丹周五發表三方聲明，指在美國總統特朗普協調下，以色列總理內塔尼亞胡與蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）、蘇丹軍事過渡委員會主席布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）舉行了三方電話會議，各方一致同意實現關係正常化。蘇丹也是繼阿聯酋以及巴林之後，在特朗普主催下，兩個月內第三個與以色列實現關係正常化的阿拉伯國家。

屬於阿拉伯世界一員的蘇丹，自二戰結束起便分別支持巴勒斯坦以及伊朗與以色列對抗，甚至被指資助恐怖活動，針對美國等西方國家。不過，去年蘇丹前總統巴希爾（Omar al-Bashir）被推翻後，新政府便尋求與西方和解，希望能夠換來美國解除經濟制裁。而特朗普在今個星期初，亦同意在有條件下將蘇丹從恐怖主義國家中除名。

不過，巴勒斯坦政府對於蘇丹的決定感到失望，巴方認為蘇丹政府與拒絕巴勒斯坦立國的以色列和好，是等同於在兄弟背後插刀。

路透社 / 美聯社

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