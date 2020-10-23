英國移民專題｜英國參軍軍官年薪達54萬 投考港人：武裝自己才有出路

英軍始於1875年徵召華人入伍，及後二戰，華籍英兵致力於不同崗位上「保家衛國」，除了廣為人知的英軍服務團外，還有工兵、砲兵、防衛軍等等。即使戰後，華籍英兵亦有協助防務工作，直至1997年回歸才結束。23年後，港人有機會在另一國度，重新背起「保家衛國」的工作。正如阿K所想：「只有武裝自己，香港人才有出路，起碼不用恐懼暴政的迫害。」

如移居英國港人有氣有力，又想「保家衛國」，參軍或成新抗爭出路。英國軍隊分海軍、陸軍、空軍，三個軍事部門。根據英國國防部最新季度服務人員統計，截至今年7月，英國軍隊人數整體有132,250人，空缺率比2017年上升3.5%至8.5%。當中以英國陸軍最為缺人，目前只有73,780人，還欠一成員工才達標，其次為空軍及海軍，空缺率分別為7.1%及5.9%。

換句話說，陸軍最需要新血加入。根據英國陸軍（British Army）網站，持有BNO護照即可參軍，且未有提及需在英國居住5年或以上。一般加入陸軍男女不拘，最少16歲已可成Soldier （士兵），年齡介乎18至29歲則可投考Officer （軍官），且並無大學學歷要求。《蘋果》曾向英國陸軍查詢，雖他們無BNO持有人申請入伍數字，但他們指一般要求投考人最少在英居留3年，而整個招聘過程為6至12個月不等。

即使過了30歲，也不一定無望。陸軍軍官會按表現考慮年過30的申請人，而後備軍官更歡迎年齡為18至49歲的人投考。因網站有明確指出，他們重視投考人的qualities（質素）多於qualifactions（資歷）。不過投考人要先經國籍及醫療背景審查，並會被安排到軍校「體驗兩天」，當中包括有團隊訓練，及與軍官個別討論是否合適入伍。

按照軍階及年資，士兵年薪可£15,985（約16萬港幣）至£35,853（約36萬港幣）一年；軍官年薪可達£27,818（約28萬港幣）至£53,975（約54萬港幣）至一年，並享有30天假期及額外銀行假期。另外軍人更可享每年最高£9000（約9萬港幣）教育進修資助、免費醫療及房屋津貼。

倫敦特約記者 梁可瑩

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