美國大選｜拜登支持者歧視字眼辱罵特朗普支持者 事主拒道歉

（北美通訊）一條涉種族歧視的短片，在Twitter上廣傳。片段所見，一名亞裔特朗普支持者，被一名支持拜登、自稱是亞裔的男子，以粗口辱罵「愚蠢的中國佬」（F***ing dumbass chinks）。

事發於周四、紐約市一場支持特朗普的集會上，大批支持者身披美國國旗，聲援美國警察從嚴執法。涉事男子、民主黨參選人拜登的支持者占士（Nicolas James）辱罵場內一名身披美國國旗、支持特朗普的亞裔男子為「愚蠢的中國佬」。

場內另一名女子，隨即譴責占士的種族主義言論，但他並未收斂言行，而是繼續出言謾罵。

整個過程被拍下，影片在Twitter上廣傳，至今已錄得超過38.7萬次觀看。有網民留言指，「這是為甚麼我不能決定應站在哪一方」；亦有留言指「實在令人難以置信，左翼人士竟然覺得自己是包容不同意見的群體」。

涉事男子占士在Instagram上為自己的行為辯護，稱「自己昨日的言論具仇恨性質，對整件事無幫助，但自己不會為昨日的行徑而道歉。」他又指，他特意使用這些冒犯字眼，因為自己過去經常是這類字眼的受害者。目前，其賬號處於隱蔽狀態，只有好友才可瀏覽。

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