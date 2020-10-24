美餐廳老闆自爆曾調亂紅酒 商人喝下平價酒卻大讚「順滑」

（北美通訊）紐約巿著名法國餐廳Balthazar東主麥克納利（Keith Mcnally），自爆其餐廳曾經調亂紅酒，讓只點18元（美元，下同，約139.5港元）普通Pinot Noir紅酒的客人，喝到價值2,000元（約1.6萬港元）的法國名酒，事後他要自行承擔損失。

麥克納利是紐約巿著名餐廳商人，被《紐約時報》譽為「發掘出下城區的餐廳商人」（restaurateur who invented downtown），在曼哈頓經營多間著名餐廳，包括位於蘇豪區（Soho）的法國餐廳Balthazar。活躍於社交平台的他，經常更新個人IG帳戶，分享經營點滴。

麥克納利周三在IG貼文，分亨一則有關Balthazar的往事。他憶述，有次在餐廳招待兩枱客人，其中一枱坐了四名華爾街商人，點了全店最貴、1989年的Château Mouton Rothschild紅酒，該紅酒當時巿價為2,000元；另一枱客人則是一對年輕男女，他們點了18元的普通Pinot Noir紅酒。

麥克納利說，兩枱客人由分別由兩名餐廳經理服務，他們用了同款醒酒器（decanter），為兩支紅酒醒酒，但上桌時卻調亂了客枱，結果，華爾街大亨只喝下平價酒，卻大讚入口順滑；年輕男女則鬧着玩，假扮自己享受貴酒，卻不知自己喝的是真佳釀。

兩名經理發現出錯後，六神無主，即打電話向麥克納利求救。麥克納利由家中趕回餐廳，向兩枱客人認錯和道歉，一名華爾街大亨回應道：「我一早想到這不是Mouton Rothschild！」年輕男女則表現歡喜若狂，坦言感覺就像銀行出錯，戶口無端多了錢。

麥克納利憶述，兩枱客人最終均很滿意地離開，自己成為「大輸家」，獨自為該支2,000元紅酒埋單。《紐約郵報》指，雖然麥克納利沒有說明事發時間，但相信是疫情發生前的事。該報指，Balthazar在疫情發生後大幅加價，最平的Pinot Noir紅酒一瓶為88元。

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