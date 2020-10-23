【美國大選】美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特的「電郵門」風暴、揭出拜登涉有份參與跟中國合作的家族生意後，聯邦調查局（FBI）已着手研究來龍去脈，包括約晤亨特生意拍檔兼相關電郵收件人之一博布林斯基（Tony Bobulinski），以及要求他交出複製的手機內容。

聯邦參議院國土安全委員會前日證實FBI介入調查，該會的共和黨籍主席、參議員約翰遜（Ron Johnson）表示，亨特商業活動涉及令人關注的財務往來，參院國土安全委員會與財務委員會已調查多月，他對FBI終於了解事情值得關注並同意約晤博布林斯基，表示歡迎。

約翰遜表示，博布林斯基原定前日上午作供，但已因此押後。「但我預期博布林斯基會盡快到來說明一切，分享他對所知的拜登家族業務情況。」他說。

博布林斯基主動提會面

FBI 一貫對於是否有展開調查不予置評。有政府消息人士向霍士新聞披露，是博布林斯基或其律師主動向FBI提出會面。

博布林斯基上周四發聲明，確認傳媒之前曝光拜登家族與中國企業合作的電郵「真確」，因他是該封2017年5月電郵的收件人之一。電郵內以「H」和「大人物」為代號，談及中國華信能源的商業計劃回報分配。博布林斯基指「H」和「大人物」分別代表亨特和拜登。

博布林斯基表示是亨特找他合夥，當「Sinohawk Holding」公司行政總裁，跟中國華信能源（CEFC）華信董事長葉簡明、拜登家族合作。據指該電郵的發件人吉利亞爾（James Gilliar）亦是合夥人。

博布林斯基又稱中國人將這個合作視為「政治或影響力投資」，亨特則「將公司當成錢罌，中國人的錢一滙過來他就提走」。博布林斯基又指吉利亞爾曾發電郵，寫明「大人物」可獲10%股權。

「不過問子生意」說法不確

博布林斯基公開手機截圖，顯示他在2017年5月接到吉利亞爾的短訊，提醒他「除了當面討論，否則別提到祖（拜登）有份」，直言拜登家族的人對保守這秘密很着緊，「疑心很大」。博布林斯基並直指拜登稱「從未過問兒子生意」說法不確，指亨特經常說徵求父親意見。

但吉利亞爾接受《華爾街日報》訪問，對拜登有份參與生意的說法矢口否認，揚言「並不知悉前副總統（拜登對家族生意）有任何參與」，又指電郵中提到的「活動從來未有帶來任何收益」。

拜登陣營一直否認拜登有參與家族生意，炮轟這些指控都是對手陣營「陣腳大亂下孤注一擲編出的蹩腳鬧劇」。

美國霍士新聞網