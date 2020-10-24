武漢肺炎●全球疫情｜法國新增逾4.5萬人染疫創新高 烏克蘭基輔市長中招

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過4,246萬，全球死亡人數超過114萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過856萬宗，死亡人數突破22萬人。印度確診人數接近781萬，位居全球第二，死亡人數逼近11.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破538萬，死亡人數接近15.8萬。哥倫比亞累計確診人數周六達1,007,711宗，是繼美國、印度、巴西、俄羅斯、法國、阿根廷、西班牙之後，第八個累計確診過百萬的國家。

法國新增逾4.5人染疫創新高 累計確診全球第5

法國當局周六通報過去24小時新增破紀錄的45,422宗確診，新增138宗死亡個案，累計確診增至1,086,497宗，是全球第五多，累計死亡人數為34,645。

衞生部長韋朗（Olivier Veran）周六在國民議會發言時警告，疫情未來數周仍會惡化，呼籲議員支持延長衞生緊急狀態的法案，以應對一個漫長而艱難的時期。國民議會周六通過該法案，授權將衞生緊急狀態延長至明年2月16日。該法案預計將於下月初正式生效。

默克爾再勸國民留在家中

德國單日新增確診人數再創新高，新增確診14,714宗，累計確診超42萬。總理默克爾再度奉勸國民減少人際接觸，盡可能留在自己家中。

隨着疫情持續趨緊，德國首都柏林是否面臨二度封城已成關注焦點。柏林《每日鏡報》等多家傳媒周六披露，柏林衞生部長卡萊吉已制訂一份分階段封城的方案，規定當疫情惡化至第一階段時，將對目前的防疫措施進行少量升級；當疫情進入第二階段後，將禁止遊客在柏林住宿，泳池、博物館、幼兒園和中小學也將關閉。

柏林傳媒指出，儘管該市執政的社民黨希望避免採用「封鎖」（Lockdown）的表述，但上述第二階段的措施力度已接近德國今年上半年第一波疫情期間採取的「封城」做法。柏林市政府預計將在27日討論是否採納這一方案。

烏克蘭基輔市長中招

曾是世界拳擊理事會（WBC）重量級拳王的烏克蘭首都基輔市長克里琴科（Vitali Klitschko）周六表示，他的武漢肺炎病毒檢測呈現陽性。

烏克蘭地方選舉周日舉行，民調顯示克里琴科可望贏得連任。他在社交網站上寫道：「在最不方便時刻我中招了。病毒檢測呈陽性。」克里琴科形容這項消息「令人苦惱」，並稱「感覺良好但須自我隔離」。

自2014年起擔任基輔市長的克里琴科是前世界重量級拳王，他的弟弟瓦拉基米爾（Wladimir Klitschko）曾兩度奪得世界重量級拳王頭銜。烏克蘭周日舉行市鎮長和地方議會選舉，最新民調顯示，克里琴科的支持率遙遙領先其對手。

烏克蘭目前通報境內累計確診逾337,000宗，染疫不治人數超過6,200。

路透社／中新社／中央社

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