李健熙發迹史｜小時留學日本取經 著重危機意議管理成功建造三星王國

三星集團會長李建熙周日逝世，終年78歲。他1987年從父親李秉喆承繼家業後，全憑他敢於改革的魄力、對商業的敏銳度以及危機意識管理哲學，成功將三星集團發展成為一個全球化的商業王國。

李健熙1942年出生於慶尚南道宜寧，是三星集團創辦人李秉喆的第三個兒子。李健熙11歲時被送到日本求學，他的父親希望他可以學習日本如何由二戰的廢墟中重生。他曾短暫回到南韓讀大學，但因為當時南韓充斥反日情緒，令他很難結識朋友，因此他很快重回日本早稻田大學修讀經濟，然後在美國喬治華盛頓大學（George Washington University）進修企業管理。

集團繼承人原本應是長男李孟熙，李秉喆在1967年因走私醜聞而辭任會長後由李孟熙接任，但李孟熙的管理風格引起集團內部磨擦，18個月後李秉喆復出再任會長，李孟熙亦被打入冷宮。次子李昌熙曾經向總統府告發父親，指他在海外有一筆100萬美元（約780萬港元）的非法資金，最終繼承權落在李健熙身上。

李秉喆1987年因病逝世後，李健熙同年正式成為三星集團會長。他在1993年召集了所有高層進行全球業務巡視，檢視三星產品的實際銷售，他在洛杉磯一間商店發現，三星的電視即使比索尼便宜近100美元（約780港元），卻被放在角落鋪滿灰塵無人問津。

此時，他意識到要引領三星集團尋求突破，就要將公司定位由重量改為重質。他在德國法蘭克福召開了一場改變三星命運的會議，在會議中他提出了「新經營」的理念，向高層表示「除了妻子孩子外一切都要改變」。

他著重「危機意識」，在1997年一篇文章曾提及危機意識的重要，他說：「外部經營環境不佳......但集團內部沒有焦慮感，每個人都被自負吞噬……我需要約束他們，並不斷提醒他們要有危機意識的必要。」李健熙的高層會議不時會長達10小時，與會者為免要去洗手間而打斷會議甚至不敢喝水。在1990年代中期，有一批三星手機和傳真機的品質出現問題，李健熙召回這批值5,000萬美元的貨品，並一把火將它們燒光。

由於早年留學日本的關係，李健熙學習三洋這些日本企業製造芯片和電視機等技術，奠定三星電子的基礎。如今，三星電子已成為其中一間科技公司巨頭，電視產品已擊敗索尼和松下等日本企業，智能手機又可跟蘋果公司分庭抗禮。截至2020年5月，三星集團資產總值已達424萬億韓元（約2萬9,250億港元），旗下有數十間分公司，業務涉及電子產品、造船、建築及保險等等。

雖然成功帶領三星集團蛻變，但李健熙近年不斷捲入政治醜聞，2008年被指管理一個非法政治基金，並協助其子女以低價購入三星集團的股票，又涉嫌賄賂前總統朴槿惠遭判刑，但他從未被投獄而且最終獲得特赦。李健熙有一子三女，小女兒2005年土紐約死亡，三星對外表示是因為車禍，但有報道指其實他女兒是死於自殺。

隨著這些醜聞纏身，加上身體健康轉差，2014年更因心臟病發而長期留院，李建熙已慢慢淡出三星集團，將衣缽逐漸移交到出任副會長的獨子李在鎔手上。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！