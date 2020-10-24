美國大選｜手記｜紐約人提早投票逾千人「打蛇餅」 選民：投票重要 多久都等

「投這一票我等了很久！」美國總統大選即將在11月3日舉行，因應武漢肺炎疫情，紐約市今年首度安排選民可提早投票，首日提早投票於美國時間周六（24日）舉行。《蘋果》直擊位於曼克頓的一個票站，上午有至少逾千人排隊輪候投票，票站外大打蛇餅，有投票人士稱已輪候個半小時，稱等多久都要等，不少人直指特朗普處理武漢肺炎疫情不合格，故以選票表態。

記者 鍾雅宜、何家達、林偉誠 美國直擊

香港沒有郵寄投票或提早投票安排，所有選民同日投票，被認為是最公平公正的安排，選民排長龍投票的埸面，去年底的區議會選舉已出現，今年紐約市首度設提早投票安排，其中位於麥迪遜廣場花園的一個票站，上午11時多已有至少逾千人輪候入場投票，人龍更圍繞整個票站，令人回想去年的區議會選舉。現場氣氛高漲，觸目卻有點感慨，不少人在票站外高舉標語，部分人呼籲市民積極投票，形容「every vote counts（每一票都很重要）」；選民Meaghan Fulco稱已輪候1.5小時，「完全是值得，如果需要我們會多等4小時，因為今次選舉太重要」，她形容看到各州選民已陸續投票，終於等到可提早投票很興奮，故首日便來排隊，「希望盡快投票，因為這一票等得太久。」

美國輿論有分析指，提早投票等安排有利民主黨，而此安排對兩黨競選工程也有影響，因為「心戰室」可推算形勢調整催票策略，一些提前投票的人，可能左右其他選民取態， Meaghan Fulco在紐約居住10多年，坦言首次看到紐約人對投票如此熱熾，以往較少聽聞要如此排隊投票。表明支持拜登的她，最不滿特朗普處理疫情，至於拜登的「電郵門」醜聞，絲毫沒有動搖她的投票意向。

同樣急切前來投票的Mark Ferlito及Dani Luna均形容「今次是一輩子最重要的大選」，Mark形容過去4年美國並非一個「united states（團結的國家）」，他說今年大選氣氛明顯特別熱烈，可能因為2016年時，大家以為民主黨希拉莉可勝出，最終卻大熱倒灶，故今年民主黨支持者積極投票。Dani也是民主黨支持者，形容現時家國家陷入兩極，故認為投票發聲十分重要。

輪候隊伍中亦不乏亞裔人士，在美出生、父母是台灣人的Katherine Wu支持民主黨，因為她認為民族多元、平權很重要；中國移民林先生則指特朗普經常指武漢肺炎是「中國病毒」，令華人受歧視，故他希望盡快投票行使公民權利。

香港人本來在9月也有機會排長龍投票，明年會否舉行立法會選舉也是一個問號，即使等到有選舉，跨境「投票」的安排令人疑慮，在沒有民主的國度，怎可能會有真正公平公正公開的選舉？

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