三星會長逝世｜李健熙逝世終年78歲 原是富二代將家族企業發展成全球科技巨頭

南韓三星集團周日發聲明表示會長李健熙逝世，終年78歲。他將三星集團打造成一間全球科技公司巨頭之一，但自2014年因心臟病發而一直休養，由其兒子、副會長李在鎔掌管公司。

三星集團會長李健熙自2014年因心臟病而退居幕後，實際由兒子李在鎔營運公司。三星周日發聲明指：「會長在副會長李在鎔陪伴下辭世，李會長是一個真正有遠見的人，將三星由一間地方企業打造成世界科技的創新公司及工業巨頭。」

李建熙由父親李秉喆接手三星集團後，成功帶領這間企業蒸蒸日上，他在1993年提出「新管理」的理念，三星聲明中指「『新管理』為公司帶來動力，為推動全球社會發展帶來最佳技術」，目前三星總營業額佔南韓國內生產總值五分之一，對南韓經濟舉足輕重。

不過，李建熙近年捲入一些政治醜聞，他被指涉嫌賄賂前總統朴槿惠等罪行，2017年被判監禁5年，但他從未真正入獄，1年後亦獲得特赦，這件案件目前正在重審。

路透社/法新社

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