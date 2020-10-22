泰國抗爭｜泰媒分析：示威者下一步應推動四點 避免抗爭發展成零和博弈

泰國反政府示威浪潮持續，抗爭者提出修改憲法、總理巴育下台及改革王室三項訴求，巴育就堅拒下台、只安排國會召開特別會議商討局勢，雙方各不相讓，令示威迅速演變成零和博弈。《泰國問詢報》（Thai Enquirer）總編輯戈沙杜沙揚（Cod Satrusayang）撰文指，只有一方全勝的局面並非國家所喜，不想泰國再血洗街頭，若政府有心談判，學生就要推動四個談判重點來避免更多暴力場面出現。

（一）釋放所有政治犯、停止進一步起訴

自示威發展至今，學生多番對政府作出這項呼籲。政府一直利用法律及司法制度來恐嚇和騷擾人民。過去四個月有近百名異見人士被拘捕、扣留或囚禁，有些人未有控罪。戈沙杜沙揚表示，這是學生在談判中首個和最重要的重點，如果示威者只因表達政治意見或集會就入獄，便不能進行談判。

（二）必須讓公眾參與重新草擬憲法

學生一直推動重新草擬憲法，以處理允許軍隊任命參議院的條款，他們也希望刪除准許參議院投票選總理、並賦予特別權力通過法例的條款。不過戈沙杜沙揚指出，單是要求重新草擬憲法，只是將責任推給政治人物，而這些人關心自身利益多於糾正社會弊端，導致此事失去推動力和過程緩慢。

他認為要讓人民真正獲得發言權，就要讓人權法律觀察團體如「iLaw」這種組織參與起草憲法，否則參議員和政府只會讓如法律改革委員會主席米猜（Meechai Ruchupan）這種擁護冒犯君主罪的人進入起草委員會，令修憲徒勞無功。

（三）起草憲法期間需設過渡政府

戈沙杜沙揚認為起草修憲期間需要有過渡政府，因為巴育和副總理巴逸（Prawit Wongsuwan）顯然已經失去國會信任，而他們也明顯不能繼續侵犯人權和公民自由去掌權，雖然很多人投了票給人民力量黨（Palang Pracharath），但二人的地位已站不住腳。

因此必須在各方同意下成立過渡政府，在憲法起草期間負責執政，此過渡政府採取何種形式和姿態，取決於包括反對黨在內的所有政黨，但很明顯巴育不能繼續當總理。

（四）根據新憲法進行大選

戈沙杜沙揚表示，新憲法一草擬好，通過全民公投和頒佈後，就要馬上舉行大選，無論大選結果如何都要尊重。

戈沙杜沙揚又指，過去三個月學生的主要訴求之一是改革王室，令其更符合二十一世紀的思想而且合憲，而這也是最具爭議的一點，被現政府用來作為拘捕和破壞示威活動的藉口。他認為學生不應迴避向王室表達訴求，但應先做好上述四個步驟，在有了新憲法後投票選擇會回應改革王室問題的政黨，在國會民主地推動改革。

《泰國問詢報》

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