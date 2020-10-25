蘇丹伊斯蘭學校被揭用鏈鎖學童 學生曾被毒打甚至強姦

英國廣播公司（BBC）的阿拉伯分部過去18個月潛入非洲國家蘇丹23間伊斯蘭學校，發現這些學校殘酷虐待學童，包括毒打、用鐵鏈鎖住，有學生甚至被強姦，估計有數以千計的學童正深受其害。

蘇丹全國共有3萬間名為「Khalwa」的伊斯蘭學校，這種學校在蘇丹已有數百年歷史，是免費向男童提供伊斯蘭教育的寄宿學校。不過，有2名14歲學童在2018年幾乎被毒打至死，引起外界關注，BBC一名記者當時潛入23間伊斯蘭學校偷拍，發現虐待男童的情況相當普遍，令人慘不忍睹。

片段中可以發現這些學校的居住環境相當惡劣，有的被迫在極炙熱的地面上睡覺，一些生病的男童得不到治療。虐待和禁錮的情況亦相當普遍，有些男孩會被罰5天不能吃喝，又會被鐵鏈鎖住，被痛打至皮開肉綻，甚至可以看到傷口上有柏油，受害的男童少至只有5歲。

更令人震驚的是，一些年幼的男童會被強姦。BBC記者訪問其中一名在2018年幾乎被打死的少年納德（Mohamed Nader）時，對方透露儘管自己未曾受到性侵，但他曾目睹有年長學生強姦男童。一名法醫檢查3名由伊斯蘭學校逃脫的男童，並指他們曾被不斷強姦，這些男童表示「有時候我的家人會來探望我，他們就在家人來到前強姦我」。記者綜合其他消息指，性侵都是在一位名為侯賽因（Sheikh Hussein）的「教長」所管理的伊斯蘭學校內發生。

負責管理這些學校是被稱為「教長」（Sheikh）的伊斯蘭教神職人員，他們在蘇丹社會有一定影響力。記者曾向侯賽因對質，對方承認曾囚禁男孩，表示這的確是錯誤，但強調痛打和用鐵鏈是全國伊斯蘭學校的普遍做法，而且「充滿好處」。當記者提到有人指學校內發生強姦事件時，侯賽因與校方人員突然中斷訪問，更反指記者褻瀆《可蘭經》。學校其後容許拍攝隊拍攝晚禱情況，侯賽因表示願意再受訪，他否認有性侵犯的情況發生。

報道指，侯賽因在今年較早時間死於車禍，而在車禍發生前，他和另外三名老師曾因納德和另一名男生被毒打一事而被逮捕，他們被控毆打和扭曲司法程序，後來獲釋。這間伊斯蘭學校仍在運作，新的負責人宣稱在他管理下不會再有虐打情況。

蘇丹宗教事務部長向BBC表示，政府正在評估國內的伊斯蘭學校，但強調不可能「一夜之間解決由舊政權累積了超過30年的問題」。片段中指出蘇丹檢察官的行動相當緩慢，甚至有檢察官形容這些行為是「正常習俗」，而且「男孩是在家長的同意下送伊斯蘭學校」。

BBC估計現時單在蘇丹國內仍有數以千計的男孩正於伊斯蘭學校受虐，而這個情況更不單止發生在蘇丹，其他傳媒曾報道在尼日利亞、塞內加爾和巴基斯坦，都有同類型的宗教學校發生虐待事件。

英國《每日郵報》/英國廣播公司

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