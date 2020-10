聯合國《禁止核武器條約》(Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons)得到第50個成員國確認,將在90日後生效。條約雖有聯合國與多個反核團體支持,但包括美國在內的主要核武大國卻反對。

聯合國宣佈,在這次確認條約的過程中,洪都拉斯是最新表態的國家,加上49個早前已確認條約的成員國,使得條約通過生效門檻。對此「國際廢除核武器運動」(International Campaign to Abolish Nuclear Weapon,簡稱ICAN)行政總監菲恩(Beatrice Fihn)表示,今年是日本廣島和長崎核爆,以及聯合國成立的75週年,聯合國成立時,便以消除核武為使命,因此這次事件意義重大。她又讚揚參與確認條約的50個國家,展現了「真正的領導力」,全球奉行新的準則後,核武器「不但違背道德而且違法」。

ICAN多年來一直致力推動全球廢除核武,機構曾在2017年得到諾貝爾和平獎。

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)也表示,歡迎這次條約進入新的里程碑,並表示全球還有多項重要協議有待協商,例如美國和俄羅斯之間限制核彈頭、導彈和戰略轟炸機的《新削減戰略武器條約》(New START Treaty),以及明年國際間仍需檢討《核不擴散條約》等,希望各項協議也能往相同的方向前進,讓世界達致沒有核武的未來。

《禁止核武器條約》雖然得到古特雷斯和反核陣營支持,但各個核武大國卻有不同立場,美國特朗普政府曾經去信確認條約的國家,表示這些國家犯了「戰略錯誤」,希望對方改變決定。信件表示,這次條約「逆轉了」國際間廢除核武的進程,將加深國際社會之間的對立,同時也對《核不擴散條約》構成危險,核不擴散是「唯一切合實際」的途徑。

對此菲恩反駁說,《核不擴散條約》除了阻止核武擴散之外,也以消除核武為最終目標,與《禁止核武器條約》之間不可能互相抵觸。

《禁止核武器條約》在2017年7月,經聯大會議193個成員國表決通過,當時122個國家投票贊成,荷蘭反對,新加坡投下棄權票,不過公開擁有核武的常任理事5國,以及外界普遍相信擁有核武的印度、巴基斯坦、朝鮮和以色列均杯葛談判和表決。

