12港人送中｜瑞士德國荷蘭也聲援 瑞士港移民勉勵12港人母親「要對孩子有信心」

除了英國倫敦和加拿大溫哥華外，全球多地都有發起聲援12名被秘密扣押於深圳的香港青年，約10名居於瑞士日內瓦的香港、瑞士及英國人，周六晚上在聯合國辦事處響應進行集會，促請聯合國和瑞士政府向中國政府表達關注事件。

一名參與集會的港人母親表示，自己作為一名20歲年輕人的母親，對「十二港人」事件感到相當憂心。雖然她選擇在1997年回歸後跟兒子移民瑞士，希望可以在自由民主的社會成長，但目睹中國政府對香港年青人的迫害，以及香港政府冷眼看待事件，希望站出來發聲，她還特別鼓勵「十二港人」的母親，要對孩子抱有信心。

全球共有30個城市響應聲援「十二港人」，德國首都柏林有人在勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）前，用螢光棒砌成及舉起「SAVE12HK」字樣；在荷蘭海牙亦有人用來自該國的卡通Miffy，砌成象徵「十二港人」被送中的場境，並展示了每名青年的名字；南韓、意大利、瑞典和澳洲等都有聲援集會。

有大量網民在Twitter轉發世界各地的聲援集會，並附上「#save12hkyouths」的標籤，希望藉此呼籲國際社會關注「十二港人」事件，同時要求中國政府釋放他們回港。

Twitter

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！