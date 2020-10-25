泰國新一輪示威已持續三個月，反對派早前定下死線，要求總理巴育在當地時間昨晚10時（香港昨晚11時）辭職，否則示威會升級。巴育政府雖然已撤銷緊急狀態和釋放部份民運領袖，被認為是釋出善意，但未在期限前辭職和回應示威者的核心訴求，雙方關係勢持續緊張。

昨晚10時的死線過後，巴育沒有宣佈辭職，反對派隨即宣佈明日下午5時將舉行大遊行，去德國大使館，遊行口號將為「若狗聽不懂，就跟主人說」，未知他們所指的「升級行動」會否造成新一輪衝突。

為緩和局勢，政府早前已同意下議院明日起召開特別會議，讓各方設法化解僵局。政府發言人阿努差昨日發聲明表示，「政府已聽到示威者的訴求，現在是時候走在一起和考慮如何前進。雖然現時政局包含來自不同團體的反對觀點，但我們現應把握機會讓泰國互相諮詢甚麼才是對國家最好」，呼籲各方保持克制，達致所有持份者都接受的結果。

無回應示威者核心訴求

他又向傳媒表示，政府已藉撤銷緊急狀態等方法嘗試緩解不同組團體的矛盾和避免衝突，但被問及會否滿足要求巴育辭職、重寫憲法和改革制度三項示威者核心訴求時，卻反問：「你有看到其他團體走出來嗎？」警方10月16日首次出動水炮車驅散示威者，連圍觀的民眾和記者都受波及，有示威者設置路障和投擲雜物還擊，演變成暴力衝突，惹來國內外更大迴響。外交部回應外界指控時表示，泰國尊重《公民權利和政治權利國際公約》和民眾示威的權利，但也要顧及「沉默的大多數」。

泰國過去數周至少有70多人因示威活動被捕，大部份已獲准保釋，當中包括前晚才重獲自由的知名民運人士差杜巴德（Chatupat Boonpatthararaksa）。他甫出獄就號召支持者堵塞監獄外的一段道路一整晚，到清晨時分才重開部份行車線。他除了重申巴育要在期限前辭職，又要求釋放其餘八個仍被拘留的反對派人物，鼓吹民眾在政府回應所有訴求前繼續上街。

仍被拘禁的反對派人物包括學生領袖帕努彭（Panupong Jadnok）、「法政與遊行聯合陣線」核心成員巴利（Parit Chiwarak）和帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul），上訴法院昨日維持下級法院判決，拒絕讓他們保釋，原因是某些人可能會在他們游說下無懼法律，破壞國家財產，造成更廣泛的傷害，並指他們有可能嘗試潛逃。國際特赦就呼籲泰國政府撤銷對所有被捕示威者的控罪。

泰國公共電視台