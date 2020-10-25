美國大選｜修女戴MAGA口罩撐場 有修女讚特朗普是最捍衞生命總統

美國總統特朗普在俄亥俄州瑟克爾維爾（Circleville）舉行造勢大會，前排人群中有三名修女打扮的支持者，她們戴着特朗普口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）縮寫的「MAGA」口罩，其中一人高舉《聖經》，十分引人注目，在網上引起話題。

特朗普在講台發言時，三名修女站在他的後方，兩人拿着念珠，一人拿着《聖經》。俄亥俄州是其中一個關鍵搖擺州，有不少保守派選民，而關係到宗教信仰的墮胎權，是大選中爭議議題之一。

Twitter上的帖文指這三名支持者是來自俄亥俄州紐瓦克（Newark）「聖母愛子會」（Children of Mary）的修女，帖文又指她們代表虔誠的美國天主教徒，「不是拜登、佩洛西、耶穌會馬丁神父（James Martin）」。

早前的共和黨全國代表大會上，修女伯恩（Sister Deirdre Byrne）曾指「特朗普是有史以來最反墮胎的總統，在任何階段也捍衞生命，他對於生命神聖的信念超越政治」，伯恩又批評民主黨總統候選人拜登及其團隊是「最反生命」的選擇，「甚至支持可怕的晚期墮胎、殺害嬰兒」，她指特朗普會「對抗」他們。

俄亥俄州州議員自2011年起通過了20項限制墮胎法案，最近一項是2017年12月通過，禁止在胎兒診斷出唐氏症後被墮胎，該法案在上周被一名聯邦法官裁定為違憲。2018年有兩名共和黨籍州眾議員提案全面禁止墮胎，就算母體生命有危險，甚至被性侵也不得墮胎。

美國霍士新聞網／《蘋果》資料室

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