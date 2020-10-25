泰國抗爭｜巴育無視死線：不會辭職 反對派號召今午曼谷示威

泰國示威已持續三個月，反對派要求總理巴育在當地時間昨晚10時（香港昨晚11時）辭職，否則示威會升級。巴育無視死線，周六向記者表示不會辭職。反對派號召周日下午在曼谷示威。

巴育到一間佛寺出式祈求國家恢復和平繁榮的訟經儀式後，呼籲所有人和解，協力解決問題。他說：「政府有誠意解決問題，並致力依法達到那目標。」巴育早前呼籲國會周一、周二舉行緊急會議，但示威者認為巴育的「自己人」佔國會多數，對會議結果不抱太大期望。

巴育拒絕辭職，一批示威者表示會於周日在曼谷市中心購物區舉行示威，另一批表示周一會到德國大使館抗議，以示不滿在德國時間多於泰國的泰王哇集拉隆功。

號召周日示威的示威領袖賈圖巴（Jatupat “Pai” Boonpattararaksa）說：「巴育是問題所在，是第一個要清除的障礙。」賈圖巴本月被捕，上周五獲准保釋。

路透社／美聯社

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