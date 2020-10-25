武漢肺炎｜港星旅遊氣泡在即 新加坡樟宜機場爆出兩員工確診

新加坡衞生部周六公佈，14宗新增武漢肺炎個案中，有兩名患者是樟宜機場三號客運大樓工作人員，當局正安排三號客運大樓可能接觸到旅客的工作人員接受檢測。

樟宜機場兩名確診工作人員分別是64歲的保安和48歲的體溫測量和拭子檢測助理，兩人並無接觸，在入院確診前都曾上班。保安員曾到過新加坡全國眼科中心 （Singapore National Eye Centre）治療本身的疾病，二人都是在看病期間發現有呼吸道感染病徵，然後接受檢測確診，目前未找到關聯病例。

衞生部表示，將安排同一大樓可能接觸旅客的員工接受病毒檢測，又指預計未來數月，旅客量會增加，當局正考慮加強樟宜機場前線人員進行輪流定期檢測，日後會提供詳情。另外，當局指患者曾到過的地方是三號客運大樓內的「FairPrice Finest」和裕廊坊（Jurong Point）。

其他病例方面，一宗當地傳染的病例來自工人宿舍，患者接受定期的檢測時發現受感染；11宗輸入個案當中包括3名新加坡人，3名持工作簽證人士，和一名持學生簽證人士，他們來自印度、菲律賓、印尼和法國，全部在入境後，檢測前皆接受居家隔離。

新加坡《海峽時報》／新浪網

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