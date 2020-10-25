白羅斯周日料有大型示威 盧卡申科︰與俄羅斯合作應對外來威脅

白羅斯總統盧卡申科拒絕順應反對派的下台訴求後，預料反對派將履行承諾，在星期日（25日）發起大規模示威，行動更可能升級至周一全國罷工。與此同時，盧卡申科致電美國國務卿蓬佩奧，表示將與俄羅斯聯手，共同應付「外來威脅」。

盧卡申科雖然釋放了部份被捕示威人士，但沒有下台迹象，更透過內政部警告國民，不得參與未經官方許可的遊行。

自從白羅斯8月9日大選結束，宣稱盧卡申科以80.1%的得票率獲勝後，國際輿論普遍質疑結果不公，當地已連續11個周末出現示威，政府則多次出動軍裝警察暴力鎮壓。在政府維持強硬立場期間，外界相信時真正贏得大選的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）發出最後通牒，要求盧卡申科25日之前辭職，否則號召示威之餘，也會動員全國民眾罷工。

據悉，季哈諾夫斯卡婭雖然一直在組織示威和罷工，但因她目前流亡立陶宛，指揮能力有限，不過她的號召依然得到大批民眾支持，首都明斯克街頭周六仍有支持者示威。

另一方面，俄羅斯國際文傳通訊社報道，盧卡申科周六致電美國國務卿蓬佩奧，表示俄羅斯並沒有干預白羅斯的選舉，兩國已經準備聯手，共同「應對出現的外來威脅」。美國國務院發言人回應傳媒查詢時證實，蓬佩奧的確曾與盧卡申科通電話，期間向對方表明，希望明斯克政府釋放包括美國公民在內的所有被捕示威者，而華府也再次強調，將支持白羅斯人民的民主訴求。

盧卡申科近年曾希望與西方修補關係，蓬佩奧2月訪問當地時，也曾尋求讓兩國關係正常化，但選舉引發連月抗議後，盧卡申科又重投莫斯科陣營。

路透社/德新社

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