血洗喀麥隆學校｜疑遭分離分子持刀槍襲擊 學生8死12傷有人跳窗逃生

喀麥隆西南大區梅梅省（Meme）一間雙語學校周六遭武裝分子襲擊，至少8名學生死亡12人受傷，未有組織承認施襲。事發地區的分離分子與政府軍過去三年持續衝突。

當地聯合國人道事務協調廳（OCHA）辦事處發表聲明，法蘭契斯卡修女國際雙語學院（Mother Francisca International Bilingual Academy）遭人槍擊和持刀襲擊。接近警方的消息人士表示，九名恐怖分子向年齡介乎9至12歲的學童施襲。梅梅省長恩東（Chamberlin Ntou’ou Ndong）說，該國英語區的分離主義武裝分子闖進省會昆巴（Kumba）一間學校，向課室裏的學生亂槍掃射。有官員和家長表示，穿便服襲擊者約中午騎電單車抵達學校，闖入校內施襲，有受傷學生從二樓跳窗逃生。事發學校附近居民說，襲擊結束後，武裝分子一邊朝天鳴槍，一邊逃離現場。喀麥隆安全部隊已展開追捕。

當地記者上載到網上的片段顯示，家長抱着學生跑出學校，途人見狀也哭起來。一名女子聽到槍聲後跑進班房搜尋12歲女兒，發現她中槍倒地，腹部流血，高喊「媽媽救我」，女子說：「現在只有上天能夠妳。」女童其後被送院搶救。

梅梅省長恩東（Chamberlin Ntou’ou Ndong）說，該國英語區的分離主義武裝分子當天闖進省會昆巴（Kumba）一間學校，向課室裏的學生亂槍掃射。昆巴官員指摘是分離分子所為。一名分子主義組織領袖則在Twitter指襲擊慘無人道，發動這次暴行者應受到法律制裁。非洲聯盟委員會主席法基（Moussa Faki Mahamat）形容襲擊殘忍、可怕。

喀麥隆的官方語言為法語和英語，西南部和西北部兩個英語區人口約佔總人口20%。2016年10月起，喀麥隆英語區持續發生抗議活動，民眾指摘中央政府長期忽視英語地區發展。2017年10月起，抗議演變為武裝衝突，部分激進的分離主義者以當地政府部門和學校為目標製造襲擊和綁架事件，同時頻頻與喀麥隆安全部隊衝突，或向公共建築物和學校縱火。過去三年衝突已造成逾3,000人死亡，逾70萬被迫逃離家園。

國際危機組織喀麥隆事務高級分析員恩圖伊（Arrey Elvis Ntui），指分離分子的策略之一是抵制學校，70萬年輕人因為衝突而無法上學，在政府和民間社會向武裝分子施壓之下，才容許學生重返校園，一些關閉多時的學校最近已經重開。不過，去年兩名學生在西南大區首府布埃亞（Buea）被分離分子殺害，向反對關校者「報復」。前年一名校長、一名教師先後被殺，多間高中遇襲。

路透社／法新社

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