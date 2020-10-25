失言觸怒石油業　產油州優勢減

美國民主黨總統候選人拜登在上周四最後一場候選人電視辯論中，遭總統特朗普追問：「你會否關閉石油業？」他說：「我會過渡離開石油業，是的。」結果，這個答案持續發酵，拜登在多個產油州分的民調領先優勢正在收窄。「基本上，他說要摧毀石油工業，還記得德州、賓夕凡尼亞州、俄克拉何馬州、俄亥俄州嗎？」特朗普咬住拜登的說話不放，一口咬定對方要跟石油工人和消費者過不去。雖然辯論後，拜登立即否認會「禁止」使用化石燃料，但顯然未能撲熄選民的怒火。

特朗普提早投票給自己

特朗普在拉票時笑說：「我估這事會令他失去五、六個州。」拜登或一言喪州，黨友紛紛割席，尋求連任的蒙大拿州長布洛克說：「若與蒙州的生活方式脫節，我定會向黨說不。」

拜登的講法其實無偏離政綱，他一直提倡投資2萬億美元（15.6萬億港元）於潔淨能源，令美國在2050年達到零排放目標。全美三分二受訪選民都認同這主張，惟產油州分的反對比例顯著飆升。雖未能討好石油業，但拜登獲得全美最大建築工會、擁有近300萬會員的NABTU力挺，為他爭回不少藍領票源。尼爾森收視調查顯示，最後一場候選人電視辯論有6,300萬觀眾收看，比首場減少逾1,000萬。

另外，特朗普昨在佛里達州棕櫚灘一個票站提早投票。他投完票、離開票站後，微笑向記者說：「我票投一個叫特朗普的人。」全美已有近5,500萬人提前投票。

路透社/英國廣播公司