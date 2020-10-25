泰國抗爭●不斷更新｜示威者周日再聚 曼谷舉行大示威

泰國反政府示威持續，總理巴育拒絕應示威者要求於當地時間周六晚上10時（香港時間周六晚上11時）的死線前辭職，示威者號召周日下午4時再次上街抗爭。以下是最新發展︰

●巴育堅拒下台，表示要在「法律框架下解決問題」，示威領袖賈圖巴（Jatupat “Pai” Boonpattararaksa）號召今日下午到曼谷市中心拉差巴頌十字路口（Ratchaprasong Intersection）集會，有大量人在Twitter響應，「#25Octobermob」成為泰國Twitter最熱門標籤之一。下午時份人群逐漸聚集。

●另外有組織號召示威者周一到山燕路口（Sam Yan Intersection）聚集，並遊行至德國大使館，表達對泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）長期留在德國的不滿。

泰王哇集拉隆功早前已進一步激起示威者的不滿，他稱讚一名曾在示威現場舉起王室肖像的男子，向他說「非常勇敢，非常好，感謝你」，泰國王室一向恪守跟政治保持距離，此舉無疑等同打破王室傳統。

法新社/泰國《曼谷郵報》/《蘋果》資料室

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