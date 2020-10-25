安華轟大馬首相藉抗疫濫權

馬來西亞元首、蘇丹阿卜杜拉（Abdullah Ahmad Shah）最快今日跟其他地方領袖開特別會議，討論前日首相穆希丁（Muhyiddin Yassin）以武漢肺炎防疫為由頒佈緊急狀態的要求；但反對派領袖安華質疑穆希丁只是阻延國會復會保權勢。

元首今商討緊急狀態要求

王宮確認蘇丹「會盡快開會，商討和修正穆希丁先生提出的建議」。發言人又確認蘇丹和穆希丁前日下午在大馬東部關丹王宮會面個半小時。大馬蘇丹只是憲法君主沒有實權，但緊急狀態都要由他同意及頒令，相關條例不受法庭挑戰。

聲明又說，「蘇丹同意國家需繼續順利執政，以對抗武漢肺炎」。安華質疑穆希丁要求頒佈緊急狀態，只是為保住執政地位：「政府缺乏認受性，知道在國會難獲大多數支持，就用疫情危機為藉口，大條道理濫權。」

穆希丁所屬的國民聯盟，現只以兩席優勢控制國會，下月6日復會時或面臨不信任動議，預算案亦可能遭否決。上周安華已見蘇丹，自稱獲足夠議員支持，推翻穆希丁，但適逢大馬出現新疫情，本月首三周確診個案倍增至24,000多宗，蘇丹以抗疫為由，先按下安華要求。至前日早上，穆希丁與內閣在吉隆坡南部的布城開特別會議，討論緊急措施，同日下午見蘇丹，引起更多揣測。

美聯社/新加坡《海峽時報》