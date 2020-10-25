12港人送中︱「帶他們回家」北美多地發聲向中共施壓救12人

（北美通訊）12名港人被送中兩個月，全球近40個，包括在北美的城市，都有舉行12港人關注活動。《蘋果》記者分別去到多倫多、溫哥華和洛杉磯，直擊活動情況。

多倫多人集會促中共放人 冀加國政府為港人提供更多協助

多倫多特約記者：馮樂怡

響應全球營救手足行動，港加聯於多倫多市中心舉行集會，抗議中國當局強行帶走並秘密關押12港人。雖然現時多倫多疫情嚴重，仍無阻逾七十名在加港人到場支持，高叫「光復香港，時代革命」，「Release 12 Hong Kong Youth」等口號。

港加聯會長馮玉蘭於集會上發言，強調中國秘密關押12港人是「人質外交」手段，促請各地政府向中國當局就包括12港人內的人權問題表態，又要求中國當局應立即釋放12港人回港。馮玉蘭會後接受訪問稱，除了12港人外，其他香港抗爭者的情況亦需關注。近日移民及難民委員會通過研究香港人特別安置計劃，馮玉蘭認為是對香港抗爭者的好消息。

帶同兩面「光時」旗幟到場聲援的詩詩，希望集會能夠提醒更多人關注12港人的事件。「我們一定要拯救12港人，不能讓他們不明不白的送中，又不能審判，卻被關押幾十天，所以我們要提起這件事，不能讓這件事被遺忘。」她認為加拿大聯邦政府援助港人的方案來得太遲，但總比甚麼都不做好，她寄望在市民和議員的推動下，杜魯多政府能再多做幫助香港的舉動。

另一加拿大籍港人Alex亦歡迎政府收容香港難民，認為港人現時非常無助，加拿大「有心做不怕遲」，但他批評杜魯多政府做的不夠多，「我覺得未足夠，聲援要再大一點，港人好無辜，甚麼都沒有，需要多點支持。」

在加拿大土生土長的Maria自上年反修例運動爆發後一直留意香港動態，有感身在外地參與度有限，故希望能透過集會將香港的現況和訊息傳開，讓加拿大人了解香港正在經歷的事。她十分支持加拿大收容香港難民，「他們在這裏可以平靜的生活，同時又可以繼續支持香港，雖然是在地球的另外一邊，但仍可以與香港的手足同行。」

而曾居港二十多年的加拿大人Kate帶同手寫標語到場。當年於香港城市大學任教的她認為身為老師有責任為學生的未來發聲，故出席活動聲援港人。Kate認同香港人需要受到保護，杜魯多政府應該接收香港難民。

早前加拿大向一對港人夫婦批出難民資格，中國駐加大使隨即要求加拿大政府停止提供庇護予香港示威者，一番言論帶有威脅意味，Kate認為加拿大不應對此讓步，「我們不能對中國的威脅或是敵對外交讓步，他們(中國)不但拘留了眾多香港人和12港人，還有仍在中國的兩個Michael，如果我們對此噤聲，中國的行動只會繼續而情況只會變差。任何事都不做不是解決方法，我們應該發聲抵抗。」她稱自己不會放棄，希望香港人加油。

溫哥華集會寫心卡送暖 新疆人感到身受到場聲援

溫哥華特約記者：莊重明

響應全球營救香港12名被送中港人的行動，幾十名關心事件的熱心居加港人，周六冒著寒風，在溫哥華藝術館前的廣場上集會聲援。他們陸續將一張張寫滿自己心意的卡片，貼於大型黑板上，表達對事件的關注。

集會在當地時間下午四點展開，集會人士大多身穿黑衣，現場有人揮舞「光時」及「香港獨立」的旗幟，組辦單位亦於現場派發傳單及卡片等，向路過的民眾介紹集會詳情。同日是卑斯省議會選舉的投票日，出席活動人數相比過往類似活動有所減少，但據現場所見，活動高峰期仍有五、六十人參與。而由於武漢肺炎疫情持續，集會

人士都自覺保持社交距離。

組織今次集會的思政學陣發言人Noby表示，活動是希望能讓更多本地居民了解「十二港人被秘密扣押」事件，自己聯同一班熱心組織成員，特意撰寫詳細的事件簡介，讓溫市市民了解當中的來龍去脈。

Noby說，在準備設立攤位期間，有經過的市民特意前來詢問活動詳情，感到欣慰。他補充，雖然今次12港人被秘密扣押事件的國際關注度並不高，但大家都希望出一份力，盡可能地貢獻出自己的力量。

除了一班熱心港人，亦有維吾爾族人到場支持。同仍然留在新疆的家人分隔超過三年的Tunsa Metsiddiq表示，自己同港人站在同一陣線，除了對十二名被捕港人表達關注，亦籍此機會，讓本地居民關注維吾爾人在新疆被中共逼害的議題。

港移民帶子女參與LA集會 望更懂珍惜所享自由

駐洛杉磯記者：張紫茵

洛杉磯香港論壇響應號召，周六於蒙特利公園市（Monterey Park）舉行十二港人關注活動（Save 12 HK Youths）集會。過百名港人寫明信片給十二位被捕人士的家人，又摺紙船送予六個加州眾議員，解釋「十二港人」事件，希望引起他們關注；另一方面，團體亦收集簽名，希望《香港人民自由和選擇法案》（Hong Kong People’s Freedom and Choice Act，HR 8428）可以盡快通過。

美國眾議院外交委員會已於10月1日通過《香港人民自由和選擇法案》﹐下一階段會在大會審議，通過機會很高。洛杉磯香港論壇發言人Charles表示，這法案可以幫助香港人不用跟隨中國的隊伍申請移民，以及協助曾因參與和平抗議被逮捕、起訴、拘留或判罪的港人，加速難民身分申請。

不少與香港有關的議案會陸續在大選後審議，Charles認為無論最後誰人入主白宮，都不會影響這些香港相關的法案。 「目前我們的優勢是，各級政府無論共和黨或民主黨，都非常支持香港情況。香港人未必看得到，因為白宮及參議院均由共和黨控制，所以港人以為只有共和黨可以有作為，但其實他們忽略了，如果要通過眾議院需由民主黨去提出才能通過。由這個情況可以看到，兩黨在美國政治對香港的影響均非常重要。」 他表示美國的港人組織在遊說工作上會不分政黨，爭取兩個政黨共同支持，才符合港人的最大利益。

集會場內有12港人的資訊，以及被送中的前因後果，不少在場人士都表示關心，希望他們能夠早日回港或接受公平審訊。港人YaYa覺得非常傷感，因為12人被捕後音訊全無。他在出席活動前有留意英國集會的直播，聽到流亡當地的羅冠聰的發言也不禁感觸落淚。她認為，海外港人可以做到的事很少，也不知道如何能夠提供實質幫助；又對自己不是身在香港感到愧疚。惟有祝福12港人，並希望他們的家屬堅持，不要放棄，因為全球都有人關注事件。

香港移民Anthony一家四口到場參加集會，他表示作為父母，當看到12港人家屬在記者會上的悲痛難忍，他非常感觸。他以往曾帶子女回香港旅遊，留下的都是開心回憶，直至去年的反修例事件，子女看到香港不同的一面。他平時都會鼓勵子女多去了解爸爸家鄉正在發生的事，希望從而讓他們明白，能夠在自由的地方發聲是得來不易，要珍惜這些權利。

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