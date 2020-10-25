天下圍中｜蓬佩奧大選前夕訪印度等四國 劍指中國「遏制中共威脅」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與國防部長埃斯珀（Mark Esper）將訪問印度等4個國家，設法制衡中國在亞太區的影響力。蓬佩奧坦言，美國將與自由國家合作，共同遏制「中共的威脅」。

根據安排，蓬佩奧與埃斯珀將在27日與印度外長、防長會談，然後蓬佩奧將轉往斯里蘭卡、馬爾代夫和印尼。由於這次行程適逢美國大選前一個星期，相信總統特朗普希望藉此展示對華強硬立場，同時指責民主黨候選人拜登態度軟弱，從而為自己爭取選票。

特朗普自從上任後，接近4年來一直嘗試與印度總理莫迪建立友善關係，兩國之間的軍售協議總值，已從2008年微不足道的金額，增至去年150億美元（1170億港元）的水平，其中特朗普2月訪問印度時，簽訂的國防合同就達30億美元（234億港元）。但特朗普22日與拜登辯論期間，談到氣候轉變問題時失言，批評印度衛生狀況惡劣，可能引起反彈。外界暫時未知這番言論會否影響華府與新德里之間的關係，但兩國若在對華政策上合作，無疑符合雙方的共同利益。從美國的角度來說，無論是武漢肺炎疫情，還是貿易戰及科技戰，或者香港、台灣、西藏、人權問題，以至南海的勢力平衡，華府在多項議題上都與北京有摩擦。而印度方面，中印之間連月來邊境衝突升溫，同樣需要處理。

至於斯里蘭卡、馬爾代夫、印尼等國，也因為海上航運和領土糾紛，而對中國有所顧慮。

蓬佩奧這次出訪4國前，本月較早時才在東京與日本、澳洲、印度4國外長會面，謀求建立四方安全合作機制，共同在印度洋與太平洋地區制約中國。分析相信，這個同盟關係組成後，美國固然增加了合作夥伴，印度也可加強防範中國和巴基斯坦。印度的資深外交專家帕薩撒希（Gopalaswami Parthasarathy）認為，新德里並不希望正面捲入美中這兩個大國之間的衝突，但北京在領土問題上步步進逼，莫迪政府需要維持亞太平衡。

美聯社

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