華為危機｜路透：意大利阻止電訊集團Fastweb與華為簽5G協議

路透社周六引述兩名知情人士報道，意大利政府在上周四的內閣會議上，阻止該國電訊集團Fastweb與華為簽署為其5G核心網絡供應設備的協議，是意大利首次否決涉及華為的5G核心網絡供應協議，顯示意大利對華為採取更強硬立場。

美國國務卿蓬佩奧上月訪問意大利時，指中國流動通訊技術會威脅意大利國家安全。華為強烈否認指控，意大利分公司其後表示，準備接受徹底審查以證明其技術不構成安全風險。

不過，意大利政府周四運用特別審查權，阻止瑞士電訊旗下Fastweb的意大利分公司執行與華為達成的供應協議。5G核心網絡被視為最敏感部份，負責處理敏感數據。意政府一名消息人士告訴路透社，意大利政府否決了協議，要求Fastweb使用不同的供應商。消息人士指，Fastweb原已選擇華為為5G網絡獨家供應商。華為和Fastweb尚未置評。

總理辦公室的一位消息人士表示，意大利政府還希望評估華為能否在5G核心網絡中發揮作用。

意大利去年成為首個主要西方經濟體參與中國「一帶一路」，引起美國不滿。英國等一些美國盟友已宣佈封殺華為設備，意大利一直未有跟隨。但政府和業界消息人士指，羅馬實際上已在5G協議採取更親美的立場。意大利政府最近對中國5G供應商的規定越來越嚴格，迫使企業在與華為做生意時更加謹慎。政府對使用華為5G網絡設備的公司採取多項措施，包括限制遠端干預以修理技術故障、設置極高的安全門檻等。意大利最大電訊商Telecom Italia（TIM）7月未有邀請華為競投5G核心網絡設備合約。

業內人士稱，在意大利營運的電訊公司與華為簽署5G協議時引入「退出條款」容許電訊公司在政府一旦開出代價高昂的批准條件時可退出協議。

路透社

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