倫敦直擊●12港人送中｜本民前李東昇與奶茶聯盟成員 現身撐12港人

英國倫敦塔橋（tower bridge）附近周六有集會聲援12名被扣押於深圳的港青，出席者除了前香港眾志主席羅冠聰羅冠聰外，集會現場亦有為人熟悉的面孔，包括低調出席的本民前前成員李東昇。

李東昇向《蘋果》表示，特意來到英國是希望以過來人經驗，協助剛抵步的手足，並了解其情緒狀況。他寄語流亡手足：「流亡唔係簡單事，唔係去旅行，你係唔知幾時返到香港，所以流亡手足每日可以抽時間為未來舖路，學習當地生活語言融入生活，唔好局限係香港人圈子。」他又謂，「12港人事件」已發生逾兩個月，港人獲得的消息有限，希望更多人關注並支持「12港人關注組」的工作，令事件升溫。

其中一位已抵英國數月的退休港人周小姐手持「save 12 HK youths」字牌到場聲援。她指，香港現正逐步逐步被消失，希望可以在英國打國際線，令更多人知道香港手足苦況。至於首次參與集會的李小姐則說，很慶幸仍有英國這自由的空間發聲，現雖與家人分隔兩地，但寄語大家堅持，「加油，大家唔係孤單，喺世界每一個角落都有我地手足」。

昨日集會亦吸引「奶茶聯盟」撐場。來自台灣的郭先生指，中共的打壓已不限於香港，形容「今日香港，明日台灣」，所以今次要出席支持香港。來自泰國的Nanthida 表示，因泰國亦無真正民主，加上中共撐泰國獨裁，所以對香港處境身同感受。

梁琬珊 梁可瑩 倫敦直擊

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