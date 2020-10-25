調查揭秘｜新證據證俄科學家秘密研製神經毒劑 且與軍方緊密合作

俄羅斯涉嫌利用神經毒劑諾維喬克(Novichok)毒害反對派領袖納瓦爾尼(Alexey Navalny)，雖然克里姆林宮一再否認，但英國獨立調查機構Bellingcat發表報告，指發現新證據可以證明俄羅斯的科學家仍在秘密研發諾維喬克，而且與軍方有緊密合作。

除了納瓦爾尼，俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾(Sergei Skripal)在英國同樣被人以諾維喬克暗殺，他和女兒雙雙中毒，最後大難不死。Bellingcat分析俄羅斯科學家和官員的電話及行蹤紀錄，發現聖彼得堡一間軍事科學研究所的主管與被指暗殺斯克里帕爾的特工頻繁接觸，而多名曾在俄羅斯國防部工作的科學家分散到多個研究機構，然後繼續秘密合作。

這些研究機構包括位於聖彼得堡的軍事醫學科學實驗研究所，負責研究新形式化學武器，另一間則是莫斯科的訊號研究所，還有位於沃爾斯克市(Volsk,)附近的第33中央科學研究所。

Bellingcat發現，軍事醫學科學實驗研究所的負責人切普爾(Sergey Chepur)，在斯克里帕爾出事前數個月，頻繁接觸暗殺小組成員，亦跟俄羅斯軍事情報機構GRU有密切接觸，包括多次致電給前往英國執行暗殺任務的GRU特工，這些特工隸屬於軍方29155小組。在2017年5月至2019年9月期間，切普爾與小組指揮官通電話或傳短訊至少65次，切普爾還與另外兩名GRU特工有聯絡。

Bellingcat指，切普爾否認有跟這些特工聯絡，但文件顯示，他2018年1月曾到訪GRU位於莫斯科的總部以及訊號科學中心，電話紀錄顯示他曾與訊號的四名科學家聯絡。1月和2月分別又再前往GRU總部。Bellingcat估計，這段時間是暗殺斯克里帕爾的最後準備階段，涉事人士正運送毒劑以及應用工具給GRU的暗殺小組。

聖彼得堡的軍事醫學科學實驗研究所2015年被定位為「為了俄羅斯國防和國家安全利益而進行科學研究的組織」，研究所內也越來越多科學家是軍方人員，機構的專長項目之一是神經化學和極端毒理學，研究所2018年一份公告表明「機構內的頂尖研究員正鑽研有機磷酸鹽毒物對人體的影響」，目的是開發一種針對此類毒物的解毒劑。而諾維喬克正是這類毒物之一。切普爾今年9月獲俄羅斯國防部頒獎表揚，指他對軍事藥物有卓越貢獻。

英國化學戰爭專家戈登(Hamish de Bretton Gordon)表示，Bellingcat的報告明確顯示俄羅斯尚存化學武器計劃，美國及北約組織要確保他們有能力應付這些武器，「這些尖端精良、不對稱武器此時被用來暗殺，但很輕易就能轉化為大殺傷力武器」。

研究人員表示，用來毒害納瓦爾尼的諾維喬克是粉末狀，但暗殺斯克里帕爾的則是粘性液體，塗在門把上讓他接觸到。

美國有線新聞網絡

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