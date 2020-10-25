人肉炸彈｜阿富汗首都教育中心遇襲 至少18死57傷IS認施襲

一名自殺式襲擊者周六在阿富汗首都喀布爾西區一處教育中心外引爆炸彈背心，造成至少18死57傷，死傷者包括學生。激進組織「伊斯蘭國」（IS）隨後發表聲明，承認施襲。

內政部發言人阿瑞安（Tariq Arian）引述安全警衞指出，一名炸彈客在卡薩爾達尼什（Kawsar-e Danish）教育中心外引爆身上炸彈，死傷者包括學生。

塔利班（Taliban）發言人在Twitter否認涉及攻擊。塔利班與阿富汗政府的談判代表，目前正在卡達（Qatar）會談，尋求達成和平協議。

發生自殺炸彈攻擊的喀布爾西區，是許多什葉派穆斯林聚居社區，在阿富汗境內佔少數的什葉派，以往經常遭諸如IS等激進組織鎖定攻擊。

同一地區另一處教育中心2018年發生襲擊事件，造成數十名學生喪生。一群槍手今年5月襲擊當地醫院產科病房，造成包括母親和嬰兒等共24人死亡。

路透社

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