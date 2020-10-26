卡塔爾機場發現棄嬰 澳譴責多名飛澳女乘客竟被要求脫內褲檢查

卡塔爾多哈機場本月初有人發現棄嬰，當局為了找出是誰拋棄初生嬰兒，竟要求乘搭卡塔爾航空飛往澳洲悉尼的多名女乘客，脫下內褲接受檢查。事件中有13名是澳洲籍女子，澳外長佩恩（Marise Payne）周一狠轟事件不當，向卡塔爾表示嚴正關切。

事件發生在多哈哈瑪國際機場（Hamad International Airport），有人在機場洗手間發現一名棄嬰，機場方面為了找出其親母而進行搜索，過程中要求多名已登機女乘客、包括13名澳洲女子到停機坪的救護車內進行檢查。

其中一名乘客巴貝克（Wolfgang Babeck）透露，不論年齡多大，只要是女性都被帶下機檢查，他說：「當她們回來時，大部份都很不高興，其中一個年輕女性流淚，沒有人相信發生了甚麼事。她們告訴我她們被迫脫下內褲，來檢查最近是否曾分娩。」

澳洲政府周一譴責卡塔爾對待女乘客的手法，佩恩表示：「這是令人感到相當不安、受侵犯的事件。在任何情況下，這都是我從未聽說過的事。我們已就此問題向卡塔爾當局表達嚴正關切。」涉事婦女本月初事發後已與澳洲政府聯繫，政府當時已聯絡卡塔爾大使商討事件。

佩恩還表示對於婦女同意接受檢查時有極大擔憂，強調「這是非常私人和個人」。她指澳洲警方亦已接手調查，並會等待卡塔爾政府的報告，預料會在本周內收到，再確定下一步行動。

哈瑪國際機場亦發表了聲明，指該名棄嬰目前安全，正接受醫護人員和社工的照顧，但未查明其身份。聲明中解釋，是因為有專業醫護「擔心該名剛完成生育的母親健康和福祉」，要求當局「在她離開（機場）前找到她……進入過機場特定區域的人都要接受檢查」。

卡塔爾航空向澳洲《衛報》表示，該航班的乘客沒有聯繫過公司，因此無法回應，但會與有關當局一起合作調查。

美聯社/路透社

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