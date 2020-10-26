意女新兵「入伍惡作劇」被頭撞機翼扔入泳池 投訴後被革走現提控

意大利空軍一名女新兵入伍時遭同袍惡作劇，背部和臀部被鞭打，她的頭亦被多次撞向軍機機翼。她向上級投訴後遭革職，現將8名中士告上法庭。

事主希夫（Giulia Schiff）現年21歲，事發於2018年4月，希夫在2,000名入伍申請人中以第四名優異成績入伍，在拉蒂納（Latina）成為空軍第70聯隊成員。8名空軍中士對她施行稱為「飛行洗禮」的入伍惡作劇，多人聯手抬起她，鞭打她的背部和臀部，又把她的頭多次撞向機翼，再扔入泳池。

軍事學院方面稱「跳水池是代表結束課程的傳統」，希夫聲稱她投訴後被排擠，同年稍後被軍方以「違反紀律」革走。意大利傳媒引述一名將軍指她缺乏「從軍所需的紀律、服從和犧牲精神」。

惡作劇影片最初曝光時引起公憤，2019年時任國防部長特倫塔（Elisabetta Trenta）誓言要讓相關人士付出代價。

希夫去年上訴後，在意大利國務委員會命令下重新入伍受訓。本月較早時，一名軍事檢控官下令8名涉案中士要出庭面對「人身傷害罪」指控，初步聆訊定於12月11日舉行，屆時將判定8名中士是否需接受審訊。

英國《每日郵報》

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