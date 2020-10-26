美國大選｜手記｜我們與選票的距離

原來一紙選票可令人如此興奮。美國總統大選下星期舉行，紐約巿日前歷史性地可進行提早投票，其實整個投票期長達9日，但單是首日，有票站便出現長長人龍，據當地傳媒報道，不少票站亦有人排隊投票。

記者其實十分好奇，本屬民主黨陣營的紐約州，民調顯示藍營在此州搖搖領先，兩黨在此幾乎毫無造勢活動，因紐約州似乎已是民主黨囊中物，為何選民仍要急不及待投票？更不惜在街上排隊數小時輪候、甚至有人說為投票等多久都等？

因為一張選票太重要。有選民說，他們等這張選票等得太久了，投票表達對現時施政的不滿，要以選票踢走不喜歡的候選人，要以選票告訴他，我們極度不滿你的施政，因為有票才能改變現狀，有得揀，才是老闆。還記得走訪搖擺州份時，有選民表示，特朗普上場多久，她便抑鬱多久，也許選票亦是抗抑鬱的特效藥。

有紐約選民表示，早前看着各州選民陸續投票，自己只能羨慕，今天終於輪到她。與票站只是一牆之隔的記者，何況不羨慕她手上的選票，我們與這張選票的距離，卻是咫尺天涯。

身在彼岸，此刻想起的是無論如何都無法用選票表達不滿的香港，先不說特首選舉，就連投選立法會議員那一票，都至少要多等一年。若說真正無篩選下一人一票選特首，究竟要多等多少個十年？還是個要多等多少世代，才有機會達成的普選夢？

記者 鍾雅宜美國報道

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