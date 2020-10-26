疫常故事｜日本樂園奇招吸客 推工作摩天輪盼激發創意

日本受武漢肺炎疫情影響，越來越多打工仔在家或在公司以外地方工作。位於東京都稻城市的一個主題樂園出奇招吸客，順勢推出「工作摩天輪」，讓客人在半空中遙距工作，希望可激發創意。

因為在家或其他地方工作的人逐漸增加，一邊休閒、一邊工作的設施也應運而生。提供「工作摩天輪」的樂園叫「讀賣樂園」，本月中開始在泳池旁新設一個特殊空間，擺放方便工作的桌子與躺椅，也準備好電源插座與無線上網裝置。客人還可以租借便攜式WiFi裝置，登上摩天輪在空中辦公。

「工作摩天輪」需事先預約，平日每人收費1,900日圓（約140港元）、二人同行收費3,600日圓（約265港元），周六周日、公眾假期及特定日期每人收費2,000日圓（約147港元），二人同行收費則與平日一樣。票價包入場費、WiFi使用費、電費等，以及可乘坐摩天輪一小時（最多四圈）的票券。

讀賣樂園公關部人員奧谷祐說，在空中工作也許有助刺激思維，又或許大家可在摩天輪上與同事進行視像會議，希望大家以各種方式寓工作於娛樂。

中央社/讀賣樂園官網

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