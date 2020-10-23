印傭遭星國富豪指控偷竊終證清白 首席大法官准查檢察官是否涉不當行為

新加坡一名印傭4年前遭僱主控告偷竊價值近20萬港元財物，被判入獄超過兩年後，上月上訴得直脫罪，新加坡首席大法官周五批准調查案中兩名檢查官是否涉及不當行為。

新加坡最高法院上月推翻2016年印傭利亞尼（Parti Liyani）的定罪判決，利亞尼被控從前僱主、樟宜機場集團董事長廖文良家中盜取財物。法院指針對利亞尼的指控涉及「不當動機」，利亞尼就案中兩名副檢察官舉證及作出某些陳述的態度，尋求當局向兩人作出紀律處分。

首席大法官梅達順（Sundaresh Menon）在裁決中表示：「本案主要考慮是需要維護正當的司法管理，保障公共服務健全。」他表示將任命紀律法庭調查此案。

廖文良財雄勢大，在加入私人企業前是傑出公務員，此案激起民憤，導致廖文良辭去多間公司的職位，人權組織指此案凸顯了移民工在陷入法律麻煩時，難以獲得司法公義。律政部長尚穆根（K. Shanmugam）表示警方、人力部和總檢察署正檢視它們處理此案的手法。

總檢察署說兩名副檢察官並不反對調查，並「對有機會就涉及利亞尼女士審訊期間所發生的事，提供完整透明的陳述表示歡迎，將全力配合任何調查」。

利亞尼指2016年收到指示，要打掃廖文良兒子的新屋和辦公室，因做法違反當地外傭條例，她曾向僱主反映問題。幾個月後利亞尼被告知因被懷疑偷竊遭辭退，廖氏檢查她的個人物品時，稱當中數件是屬於他們家，指控利亞尼偷走一部DVD機、一隻名錶和115件衣服、名牌手袋，總值3.4萬新加坡幣（19.3萬港元）。

利亞尼就指廖家指為「贓物」的物品，有部份是別人棄置後由她所拾的物品，也有部份並非她放入箱內。去年區域法院法官判利亞尼罪成，入獄2年零2個月，本月初利亞尼上訴得直。

路透社/《蘋果》資料室

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