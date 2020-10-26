英國出動精銳特動部隊 登上被人蛇「騎劫」油輪拘7人

英軍特動部隊周日登上一艘一度疑被騎劫的運油輪，拘捕七人。

涉事的利比里亞註冊油輪「Nave Andromeda」上周離開尼日利亞，運載4.2萬公噸原油，原定周日停靠英國南安普敦（Southampton）。油輪駛至距離英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）對開約9.6公里處的英倫海峽時，英國警方接到油輪求救，說船員有危險，國防大臣華禮仕（Ben Wallace）和內政大臣彭黛玲（Priti Patel）應警方要求，授權英軍登上那艘疑被騎劫的油輪「救人兼控制油輪」。皇家海軍「特種舟艇隊」（SBS）出動16人登上油輪，拘捕七人。英國國防部說所有船員安全。

英國廣播公司記者表示，SBS只花9分鐘就完成行動。SBS屬英軍精銳海上反恐部隊，類似美軍海豹六隊。SBS在二次大戰時組成，過去70年在阿富汗、伊拉克等多場衝突中出動過。

華禮仕和彭黛玲表示，行動入黑後進行，加上天氣惡劣，讚揚警方和軍方人員勇敢果斷。

被捕七人是尼日利亞人蛇。代表船主的律師行向BBC表示，事件100%與騎劫無關，船員發現人蛇後將他們關在一個艙，但人蛇反抗。船公司的消息人士向BBC表示，船員早知有屈蛇，但油輪駛近英國時人蛇發難，船員於是退到人蛇無法進入的安全室躲避。

漢普郡（Hampshire）警方表示，人蛇出言恐嚇船員，但無人受傷。懷特島消息人士告訴英國《每日郵報》，船長擔心船員安危，要求緊急支援時，聲音帶有恐懼。

英國國防部表示，警方正在調查事件。

法新社

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