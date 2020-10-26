美國大選︱拜登網上拉票疑將總統說成「喬治」 特朗普再質疑拜登神志

美國總統大選下周登場，這屆大選不管是民主黨候選人拜登，或是尋求連任的特朗普，兩人都已年過70歲，外界關注兩人的健康。拜登周日在一場網上拉票活動致詞時，竟再次發生口誤，疑似把現任總統從特朗普講成「喬治」，其妻子更要在旁輕聲提醒。特朗普之後馬上在社交網發文質疑對方「連名字都記不住」。

拜登參加了一場叫「我將投票演唱會」（I Will Vote Concert）的網上造勢集會，活動在YouTube直播。他在致詞時說：「這是（美國）這麼久以來最重要的一次選舉，不是因為我要參選，而是因為我的對手（特朗普）」。

但正當拜登接下來要批評川普的時候，卻發生口誤，疑似把特朗普講成前總統喬治布殊（George W. Bush），他表示：「我們想要怎麼樣的國家？要是讓『喬治，呃，喬治』（George）……要是讓特朗普當選，我們將變成一個不同的世界。」拜登連續好幾次講錯人名，在旁的妻子更多次輕聲提醒拜登。

外界估計拜登所指的「喬治」，有可能是喬治布殊，或是老布殊（George H. W. Bush）。特朗普當然不會放過拜登口誤，周一發文質疑對方的精神狀態，同時力斥傳媒幫拜登隱瞞，他寫道：「拜登昨天把我講成喬治，連我的名字都記不住，他靠着主播幫忙才撐過訪問。假新聞聯盟正在加班掩飾。」

拜登已不是首次出現口誤，他本月中在俄亥俄州的競選活動中，記不起共和黨前總統候選人、參議員羅姆尼（Mitt Romney ）的名字，又誤稱自己正角逐參議院席位。

英國《每日郵報》／蘋果新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！